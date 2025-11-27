16+
Финансы Экономика и бизнес

Авито: на празднование Нового года самарцы планируют потратить около 11 тыс. рублей

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарцы в среднем закладывают на празднование Нового года 11 тыс. рублей. Цифры предоставили специалисты Авито, которые выяснили, как жители страны собираются встречать новогоднюю ночь, что планируют купить к празднику и что для них самое главное в его атмосфере.

Так, Новый год остается главным семейным праздником: большинство собирается отмечать его дома. Также больше половины опрошенных будут готовиться к празднованию, украшать дом и готовить традиционные новогодние блюда.

Планы на новогоднюю ночь

Отмечать наступающий 2026 год собираются 88% опрошенных. Реже всего от празднования отказываются молодые люди 18–24 лет — среди них таких всего 9%. Для большинства жителей Самары Новый год — семейный праздник, поэтому и встречать его будут в основном дома, в кругу семьи и друзей (69%).

Еще 18% собираются провести праздничную ночь в гостях у близких. Оставшиеся 13% выбирают нестандартные варианты — так, 7% отправятся в путешествие, 5% — за город. Еще 1% будут отмечать Новый год в поездке по России. Необычные локации в основном выбирает молодежь 18–24 лет.

"Мы видим, что Новый год для россиян остается праздником, который невозможно представить без семейного стола, традиционных вкусов и уютного домашнего декора. В этом году мы видим тенденцию, что россияне покупают украшения заблаговременно, и часто на ноябрьских распродажах. В тренде — гирлянда-роса и необычные дизайнерские игрушки ручной работы. Помимо этого, мы видим значительный рост интереса к стеклянным елочным игрушкам — классике, которая вновь стала символом теплых детских воспоминаний", — прокомментировал Никита Ткачёв, руководитель категории Мебель и Интерьер на Авито.

Основательная подготовка

Новый год для многих — важный праздник, поэтому большинство (87%) планирует основательно к нему готовиться. Из них 18% признаются, что собираются делать это более тщательно и раньше, чем в прошлом году. Не повторять своих ошибок в основном собираются зумеры (41%).

К Новому году жители Самары в основном планируют обновить праздничный декор. Так, 57% собираются купить гирлянды, венки и тематический декор, 40% — елочные игрушки, также 40% — праздничный текстиль, а 16% — праздничную посуду и другие аксессуары для сервировки. Также треть (31%) планируют купить в этом году елку — живую или новую искусственную.

Еще 44% планируют добавить праздничной атмосферы с помощью хлопушек, бенгальских огней и фейерверков, а 16% позаботятся о карнавальном костюме или хотя бы новогоднем свитере. Продумывает праздничный дресс-код в основном молодежь 18–24 лет.

Жители Самары в среднем закладывают на празднование Нового года 11 тыс. рублей. Однако большинство стремится уложиться в 10 тыс. рублей (56%), из них 25% — и вовсе в 5 тыс. рублей. 26% готовы потратить от 10 тыс. до 15 тыс., 14% — до 30 тыс. рублей. Больше этих сумм закладывают 5% опрошенных.

Праздничные блюда и другие важные атрибуты

Для большинства Новый год — это прежде всего традиционные блюда. 62% признаются: без оливье и бутербродов с красной икрой ощущение настоящего праздника бы пропало.

Также больше половины опрошенных считают обязательным символом праздника мандарины (62%), а также елку и праздничные украшения дома (59%). 47% не могут представить Новый год без новогодних фильмов, 39% — без близких и 36% — без подарков.

Эти предпочтения отражаются и на праздничном меню: так, 78% обязательно поставят на стол мандарины, 73% — оливье, 67% — селедку под шубой. Также у многих будут холодец или заливное (50%), бутерброды с красной икрой (44%) и запеченная птица (41%).

