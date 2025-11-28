На одной волне с надежным интернетом: Дом.ру представил роутеры собственной разработки

Год назад интернет-провайдер Дом.ру представил свой первый Wi-Fi роутер. Этой осенью компания обновила модель и запустила два новых устройства. Рассказываем, что представляют собой роутеры нового поколения Дом.ру Wave с поддержкой стандарта Wi-Fi 6 и как часто стоит менять роутер.

Для разных жизненных ситуаций

Мы пользуемся интернетом, но делаем это по-разному. Кому-то он нужен для 2-3 гаджетов в небольшой квартире. В больших семьях к домашнему Wi-Fi часто подключены десятки девайсов — умная колонка, часы, телевизор и др. А некоторые интернет-пользователи живут в большой квартире или доме и хотят, чтобы доступ в сеть был везде, включая террасу.

Роутеры Дом.ру Wave подходят для разных ситуаций:

— Дом.ру Wave AX1500, выпущенный год назад и обновленный этой осенью, оптимален для квартир площадью до 80 кв. м. Он может поддержать работу до 50 гаджетов на скорости до 500 Мбит/с при подключении по Wi-Fi. Подойдет тем, кому нужна стабильная скорость для повседневных задач.

— Дом.ру Wave Plus AX3000 — новинка этой осени, более мощная модель: скорость — до 1 Гбит/с при подключении по Wi-Fi, количество устройств — до 50, площадь покрытия — до 100 кв. м. Оптимальный выбор для активных интернет-пользователей и геймеров.

— Mesh-система Дом.ру Mesh Wave Plus AX3000 обеспечит надежное бесшовное покрытие на площади от 100 до 200 кв. м на скорости до 1 Гбит/c при подключении по Wi-Fi. Подходит для владельцев больших квартир и домов, а также для тех, кто хочет расширить зону покрытия и, к примеру, избавиться от "слепых" зон без интернета.

Технологии, дизайн, удобство

В Дом.ру сделали акцент на технические характеристики оборудования. Но не менее важными параметрами стали дизайн роутеров и удобство пользования.

Все устройства линейки поддерживают современный стандарт Wi-Fi 6, который гарантирует высокую скорость интернета для десятков гаджетов (при соответствующих параметрах тарифного плана и технических характеристиках оборудования). "Под капотом" роутеров Дом.ру Wave собраны ключевые технологии Wi-Fi 6. MU-MIMO, OFDMA и Beamforming обеспечивают равномерное распределение трафика между устройствами и минимизируют задержки даже при высокой нагрузке. QoS позволяет автоматически приоритезировать критически важный трафик, а технология шифрования WPA3 обеспечивает безопасность личных данных.

Работая над внешним видом, в компании рассмотрели десятки вариантов эскизов, ориентируясь на актуальность, практичность и универсальность дизайна. В результате роутер Дом.ру Wave AX1500 вышел в компактном белом корпусе с 4 складывающимися антеннами, которые можно повернуть под нужным углом или полностью сложить. Пользователи оценили дизайн, поэтому Дом.ру Wave Plus AX3000 внешне почти не изменился. Он стал немного крупнее и доставляется в новой коробке. Mesh-система выполнена в похожем минималистичном стиле и представляет собой 2 компактных модуля с 5 встроенными антеннами.

Особое внимание уделили удобству повседневного использования. Так, вместе с роутером пользователи получат наклейки с QR-кодами, с помощью которых к сети можно подключаться практически за секунды, без ввода пароля вручную.

Что думают пользователи и инженеры?

Младшая модель в линейке — Дом.ру Wave AX1500 — выпускается год. За это время она получила высокие оценки на маркетплейсах за качество и простоту настройки, а также вошла в число самых продаваемых роутеров среди клиентов Дом.ру. Работая над новыми устройствами, команда разработчиков внимательно изучала обратную связь от пользователей и сервисных инженеров, подключающих услуги и оборудование. Их пожелания учли в новой модели: к примеру, на переднюю панель Дом.ру Wave Plus AX3000 добавили три индикатора для оперативной диагностики.

Кому нужен новый роутер

Эксперты Дом.ру рекомендуют менять роутер каждые 3-5 лет. Как правило, за этот срок происходит технический износ роутера: из-за круглосуточной работы комплектующие теряют производительность, что зачастую приводит к перегреву корпуса, снижению скорости работы, сбоям. Кроме того, раз в несколько лет появляются новые стандарты Wi-Fi с улучшенными характеристиками и системами безопасности. Роутеры можно сравнить со смартфонами или бытовой техникой, которые периодически приходится менять на более современные модели.

Готовы сменить роутер? Выбрать и заказать Дом.ру Wave можно на сайте провайдера или на популярных маркетплейсах: OZON и Яндекс Маркет. Устройства могут работать не только в сети Дом.ру, но и других провайдеров. Компания гарантирует надежное интернет-соединение, регулярные обновления программного обеспечения оборудования и техническую поддержку.