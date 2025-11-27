МТС накрыла сетью LTE томатный край Самарской области

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении покрытия сети 4G в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Масштабные работы на телеком-оборудовании обеспечили подключении к сети 4G еще 15 населенных пунктов, где проживет свыше 6000 человек.

Новые базовые станции МТС выведены в эфир в селах Семеновка, Красная Горка, Богородское, Ерзовка, Репьевка, Сарбай, Вольная Солянка, Лозовка, Новые Ключи, Чернигово, Коханы, Полудни, Алтухово, Вязники, а также в поселке Первомайский. Жители этих малых населенных пунктов смогут оценить качественную голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет от МТС. Сеть 4G накрывает не только жилые зоны, но и культурные и социальные объекты, а также дороги, которые проходят через район. Туристы часто приезжают в Кинель-Черкасский район за помидорами, которые давно стали достопримечательностью. Только на территории районного центра, в селе Кинель-Черкассы, насчитывается несколько тысяч теплиц. Жители говорят, что секрет вкуса местных томатов заключается в том, что плоды дозревают не на кустах, а в ящиках.

Привлекает гостей района и центр ремесел в селе Сарбай, где представлены произведения гончарного и швейного мастерства, которое исторически было развито на территории Кинель-Черкасской земли.

Скорости мобильного интернета помогут жителям и гостям района пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами, строить маршруты в навигаторе, отправлять фото и видео красивых мест родным и близким, а также смотреть фильмы и сериалы без ожидания загрузки.

"Кинель-Черкасский район занимает шестое место в регионе по своей площади, здесь проживает более 40 тысяч человек, поэтому мы запустили полтора десятка базовых станций с учетом территориальных особенностей. Наша связь уже была хорошо представлена в крупных селах, сейчас же мы улучшили связь в небольших населенных пунктах. Для сельских жителей мобильный интернет — это альтернатива домашним цифровым сервисам и возможность удаленно учиться, работать и оставлять заявки в социальные службы", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.