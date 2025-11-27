Роль женщин в построении многополярного мира: итоги IV международного форума в Москве

С 18 по 19 ноября в историческом культурном центре ГлавУПДК при МИД России состоялся IV международный форум "Женщина третьего тысячелетия", организованный Региональной общественной организацией "Интернациональный Союз Женщин". Мероприятие прошло при информационной и организационной поддержке МИД РФ, Россотрудничества, дипломатических миссий, министерства труда и социальной защиты РФ и информационного центра правительства Москвы.

Торжественная церемония открытия началась с вдохновляющего видеоролика, посвященного достижениям и международной деятельности РОО "Интернациональный Союз Женщин". Продолжила программу оперная певица, лауреат международных конкурсов Екатерина Бездольная, исполнившая для гостей проникновенную песню "Гляжу в озера синие", что создало особую атмосферу для начала работы Форума.

На церемонии открытия были зачитаны приветственные адреса от видных государственных и общественных деятелей, включая заместителя председателя Государственной думы А. М. Бабакова, Уполномоченного по правам человека в РФ Т. Н. Москальковой, Генерального секретаря СНГ С. Н. Лебедева, а также председателя Совета Евразийского женского форума, сенатора Г. Н. Кареловой.

С приветственными словами выступили:

Кузьменков Степан Юрьевич, заместитель директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ;

Ее Превосходительство д-р Хамда Бинт Хасан Аль-Сулайти, вице-спикер Совета Шуры государства Катар;

Торшин Александр Порфирьевич, Председатель Совета директоров Евразийского рейтингового агентства. Экс-заместитель Председателя Центрального банка России;

Сизова Татьяна Вадимовна, уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве, от правительства Москвы;

Амирова Альфия Равильевна, президент РОО "Интернациональный союз женщин", основатель- руководитель международного форума "Женщина третьего тысячелетия".

Открывая форум, президент РОО "Интернациональный Союз Женщин" Альфия Амирова отметила: "Для меня огромная честь и радость открыть этот форум, который уже в четвертый раз собирает в Москве выдающихся женщин со всего мира. Когда мы начинали этот путь, нашей главной целью было создать платформу для диалога без границ, где женщины-лидеры из разных сфер могли бы объединить усилия для построения устойчивого и гармоничного будущего. Сегодня, глядя на эту аудиторию, я вижу, что эта цель становится реальностью…".

За годы существования форума его география постоянно расширяется. Форум подтвердил свой статус авторитетной площадки для международного диалога, собрав за два дня более 500 делегатов и почетных гостей из регионов России и 40 стран мира, включая официальные делегации из Катара, Ливии, Китая, а также представителей стран СНГ, БРИКС, Азии и Африки. Многоязычная коммуникация стала отличительной особенностью форума — все обсуждения велись на русском, английском, арабском и китайском языках при поддержке профессиональных переводчиков.

В форуме приняли участие парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, научного сообщества, общественных и благотворительных структур, деятели международного женского движения, представители СМИ.

Программа форума успешно сочетала стратегические дискуссии с практическими решениями. В первый день, посвященный глобальным вызовам и международному сотрудничеству, ключевым событием стало пленарное заседание "Женщины в эпоху трансформаций: лидерство, технологии, устойчивое развитие" с участием российских и международных почетных гостей.

В пленарном заседании выступили:

Варданян Сурен Оганесович (модератор), исполнительный директор Форума-выставки "AGROBRICS+". Заместитель председателя Совета ТПП РФ по ВЭД

Шейха Бинт Джасим Аль-Тани, заместитель министра по делам семьи Государства Катар

Г-жа Фатима М. А. Тлеевеех, член Высшего Государственного Совета Ливии

Яна Валерьевна Лантратова, председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений (видеообращение)

Анна Владимировна Нестерова, основатель и председатель совета директоров Global Rus Trade; председатель российской части Женского делового альянса БРИКС

Г-жа Худа А. Альбаннани, член Высшего Государственного Совета Ливии

Цзян Цзян, исполнительный вице-президент Ассоциации женщин-предпринимателей провинции Цзянси; председатель правления Jiangxi Everbright International Tourism Group

Гюльден Тюрктан, президент-основатель "Женской двадцатки" (W20); шерпа Турецкой республики в W20; член Президентского совета ассоциации женщин-предпринимателей Турции "Кагидер" (видеообращение)

Евгения Рольф-Смит, баронесса Багге аф Боо, председатель "Международного общества любителей мироведения", партнер Международного агентства индивидуального политпроектирования полного цикла "Нумбассар"

Маргарита Юрьевна Масленникова, руководитель "Совета женщин", член Общественной палаты Воронежской области

Выступления спикеров охватили широкий спектр тем — от роли женщин в формировании новой архитектуры международных отношений до практических аспектов развития женского предпринимательства в условиях глобальных трансформаций. Участники дискуссии подчеркивали необходимость укрепления многостороннего сотрудничества и поиска новых форматов взаимодействия.

Во второй день участники сосредоточились на бизнесе, региональных практиках и инновациях.

За два дня на площадке форума обсудили актуальные темы:

Дипломатия возможностей: женские сообщества как драйвер международного сотрудничества

"Женщины в АПК: новые возможности для роста и устойчивого развития сельских территорий". При поддержке министерства сельского хозяйства РФ.

Международное партнерство в реализации инициатив в рамках глобальных объединений

"Креативные индустрии: культура, искусство и туризм как ресурс глобального позиционирования"

Заседание Международного дискуссионного клуба "VISION 3000". Повестка заседания "Устойчивое развитие через женское предпринимательство: стратегии кооперации и укрепления общества".

Сохранение культурного наследия: ремесла, язык, традиций"

Особой популярностью пользовалась масштабная Международная выставка-ярмарка "Руками женщины", представившая продукцию мастеров и продукцию малого и среднего бизнеса из Москвы, Республики Калмыкия, Орловской области, Владимирской области, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа и других субъектов РФ. В выставке приняли участие зарубежные экспоненты из Катара и китайской провинции Цзянси.

Участницы демонстрировали:

Ремесленные изделия и дизайнерские коллекции, включая уникальные изделия из российских мехов

Экологическую продукцию и косметику — разнообразные чайные композиции, травяные бальзамы и натуральная косметика

Инновации в сфере wellness и здорового питания

Туристические проекты и этнотуры, представляющие культурное наследие разных регионов

Продукцию сельского хозяйства и пищевой промышленности

Традиционные ремесла и современные интерпретации народных промыслов.

Особую значимость и практическую ценность Форуму придали состоявшиеся в его рамках двусторонние и многосторонние встречи с высокими представителями Государства Катар, в ходе которых были обсуждены перспективы международного сотрудничества:

1. Двусторонняя встреча "Катар — Россия — Интернациональный Союз Женщин" с участием Шейхи Бинт Джасим Аль-Тани, заместителя министра по делам семьи Государства Катар. Со стороны РОО "Интернациональный Союз Женщин" во встрече участвовали президент организации Амирова А.Р. и представители.

2. Двусторонняя встреча "Катар — Россия — Интернациональный Союз Женщин" с участием Ее Превосходительства д-р Хамды Бинт Хасан Аль-Сулайти, вице-спикера Совета Шуры Государства Катар. Со стороны РОО "Интернациональный Союз Женщин" во встрече участвовали президент организации Амирова А.Р. и представители.

3. Двусторонняя встреча "Катар — Ливия" с участием Ее Превосходительства д-р Хамды Бинт Хасан Аль-Сулайти и делегации Ливии в составе г-жи Худы А. Альбаннани и г-жи Фатимы Тилвех, членов Высшего Государственного Совета Ливии.

Торжественным завершением форума стал гала-концерт, в рамках которого состоялась церемония награждения победителей VI Международного фотоконкурса "Мама и дети в национальных костюмах" и лауреатов Международной премии "Женщина третьего тысячелетия". Соорганизатором концертной программы выступил Art Center PersOna. Официальный подарочный партнер AYA cosmetics, крупнейший преработчик трав, ягод и фруктов и производитель натуральной косметики, БАДов, чаев и сиропов.

Альфия Амирова подчеркнула: "Уверена, что установленные контакты и достигнутые договоренности станут прочной основой для новых совместных проектов. Мы открываем новые горизонты для сотрудничества и готовы активно работать над их реализацией. Многоязычная коммуникация на форуме показала, что язык сотрудничества и взаимопонимания универсален".

Подводя итоги, Альфия Амирова подчеркнула: "Наш Союз всегда делал акцент на трех китах: культура, бизнес и общественная дипломатия. Именно культура является универсальным языком, стирающим барьеры. Именно женское предпринимательство становится драйвером экономической устойчивости. И именно общественная дипломатия прокладывает мосты там, где, казалось бы, их невозможно построить. Уверена, что установленные контакты станут прочной основой для новых совместных проектов, открывающих горизонты для сотрудничества во имя будущих поколений".