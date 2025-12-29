16+
Центр безопасности МАХ подвел итоги работы за 2025 год

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках совместной работы экспертов Центра безопасности МАХ и МВД России в 2025 году было задержано более 40 мошенников, которые предпринимали попытки хищения денежных средств граждан.

Партнерство нацмессенджера с лидирующими российскими компаниями в области кибербезопасности позволило заблокировать более 700 тысяч подозрительных аккаунтов, удалить более 1 миллиона вредоносных файлов. Совместно с правоохранительными органами более 100 человек выведены из-под влияния злоумышленников, а благодаря антифрод-сотрудничеству со Сбером от мошенников было спасено более 300 миллионов рублей граждан.

Центр безопасности МАХ отвечает за работу с запросами пользователей и пресечение мошеннических активностей. Специалисты центра используют гибридный подход: автоматизированные технические системы и ручной мониторинг обращений пользователей в режиме 24/7. В 2025 году через кнопку "Пожаловаться" пользователи направили около 600 тысяч жалоб. Среднее время рассмотрения пользовательского запроса составило не более пяти минут.

MAX - национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях.

