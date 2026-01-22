16+
MAХ предупредит о звонках с незнакомых номеров

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во время вызова от неизвестного абонента пользователи мессенджера увидят уведомление "Нет в контактах". Если незнакомец звонит не из России — на экране будет отображен регион входящего звонка.

Для активации достаточно обновить приложение — плашка "Нет в контактах" появится на экране во время звонка рядом с именем несохраненного в Контактах абонента.

Для борьбы с мошенниками в MAX создана кнопка "Пожаловаться": сообщить о подозрениях на мошеннические действия, спам или нежелательный контент можно, зажав подозрительное сообщение в чате и выбрав "Пожаловаться" вместе с причиной жалобы. Обращение оперативно рассмотрят сотрудники Центра безопасности MAX.

Усилить защиту аккаунта в MAX можно также с помощью двухфакторной аутентификации — метода, при котором вход в профиль подтверждается двумя факторами: кодом из SMS и облачным паролем. Для того, чтобы её настроить, необходимо перейти в раздел "Приватность" профиля, придумать пароль и добавить его как второй способ защиты, затем придумать подсказку, которая поможет вспомнить пароль, указать почту и ввести код, который пришел на нее. Пароль должен быть надежным — минимум одна буква и несколько цифр, а подсказка — неочевидной для злоумышленника.

MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях. В начале января количество пользователей в MAX составило 85 миллионов.

