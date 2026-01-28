16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авторам каналов в МАХ стал доступен отложенный постинг В Оренбуржье направлено в суд дело бугурусланского маньяка В Оренбургской области при обрушении горной выработки погиб рабочий В Уфе вынесли приговор по подпольному рехабу Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП

В России и в Мире

Авторам каналов в МАХ стал доступен отложенный постинг

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Авторы каналов в национальном мессенджере получили возможность планировать размещение контента с помощью отложенного постинга, а подписчики — настраивать автоматическую отправку сообщений в заранее выбранное время.

Для подготовки отложенного поста в канале или сообщения в чате необходимо:

  • ввести текст;
  • нажать и удерживать кнопку отправки;
  • выбрать "Запланировать пост" в канале или "Отправить позже" в чате;
  • определить дату и время отправки.

Запланированное сообщение можно посмотреть или отредактировать.

МАХ запустил каналы в открытом тестировании в сентябре 2025 года. Создавать каналы могут авторы категории "А+" — с регистрацией в реестре РКН. В октябре создание каналов стало доступно компаниям и госучреждениям, зарегистрированным на Платформе для партнеров МАХ.

В МАХ создано более 150 тысяч каналов с суммарной аудиторией более 59 миллионов подписчиков. С декабря 2025 года среднее количество подписок на каналы в МАХ составляет порядка 1 млн. пользователей день.

Гид потребителя

Фото на сайте

С кокошником и самоваром: как Самару украсили к Новому году

С кокошником и самоваром: как Самару украсили к Новому году

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1