В России и в Мире

Пользователи МАХ смогут присоединиться к акции "Елка желаний"

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Пользователи национального мессенджера получат возможность участвовать во всероссийской акции "Елка желаний". МАХ выступает технологическим партнером инициативы, в декабре в мессенджере будет запущено мини-приложение и чат-бот для взаимодействия между мечтателями и исполнителями.

Чат-бот "Елка желаний" в МАХ станет удобным и безопасным каналом общения участников: через него можно будет отправлять сообщения, получать уведомления и отслеживать статус исполнения желания. В специальном мини-приложении пользователи смогут выбирать детские мечты, знакомиться с историями ребят и одним нажатием становиться их исполнителями.

Всероссийскую акцию "Елка желаний" проводит Движение Первых при поддержке Росмолодежи с 2018 года. Проект помогает исполнять мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря поддержке более 120 тысяч участников и 1,5 тысяч партнерских организаций за все время было исполнено свыше 320 тысяч детских желаний.

Следить за актуальными событиями и новостями акции можно в канале "Елки желаний" в МАХ.

 

