Финансы Экономика и бизнес

CARCADE приняла участие в форуме "Финансовые инструменты для сектора роста" в Нижнем Новгороде

Мероприятие стало важной платформой для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов в области поддержки малого и среднего предпринимательства.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

20 ноября в Нижнем Новгороде прошёл форум "Финансовые инструменты для сектора роста. Возможности привлечения финансирования для субъектов МСП", организованный Торгово-промышленной палатой Нижегородской области. Мероприятие собрало более 200 участников, среди которых: руководители и представители малых и средних предприятий, эксперты в области финансов, а также представители государственных и частных организаций. В ходе мероприятия обсуждались ключевые темы, включая инвестиционные механизмы, финансирование через фондовый рынок, государственные меры поддержки, внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы, а также альтернативные способы финансирования.

Особое внимание было уделено вопросам лизинга и его роли в развитии бизнеса. Компания CARCADE, традиционный участник форума, предоставила участникам подробную информацию о возможностях лизинга как эффективного инструмента для расширения бизнеса.

"Лизинг — это не только способ минимизации финансовых рисков, но и инструмент для быстрого роста, позволяющий предпринимателям получать доступ к необходимым транспортным средствам без значительных первоначальных вложений. Мы продолжаем участвовать в подобных форумах, чтобы делиться с предпринимателями опытом и возможностями, которые лизинг предоставляет для успешного развития их бизнеса", — прокомментировал участие Михаил Макаров, директор представительства лизинговой компании CARCADE в Нижнем Новгороде.

