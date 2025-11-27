Средняя зарплата в Тольятти превысила 85 тысяч рублей

В Тольятти после периода значительного роста (на 30% и более) в текущем году замедлились темпы роста заработной платы работников. В первом полугодии средний показатель в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 85,2 тысячи рублей, что на 13,3% больше аналогичного периода прошлого года (рост на 2,4% в реальном выражении). Об этом Волга Ньюс сообщили в городской администрации.

"Лидерами по уровню заработной платы в Тольятти по-прежнему являются предприятия химической отрасли — 117 тысяч рублей, финансовые организации — 106 тысяч рублей, и автомобилестроение — 96 тысяч рублей", — рассказали в мэрии.

При этом представители администрации отметили, что экономика Тольятти продолжает испытывать дефицит кадров. В службе занятости населения города в ноябре 2025 года зарегистрировано около 8 тысяч вакансий и 650 безработных.

"Количество вакансий в 12 раз превышает число безработных граждан. Основными заказчиками рабочей силы по-прежнему являются промышленные предприятия — около 3 тысяч вакансий. Однако спрос на сотрудников со стороны заводов снижается. При этом увеличилось количество вакансий в сфере образования, здравоохранения и социальных услуг", — отметили в мэрии Тольятти.

Для сравнения, за 7 месяцев 2025 года средний размер зарплаты в целом по Самарской области превысил 74 тысячи рублей.