Как выстроить сильную команду: в Самаре прошел семинар по управлению персоналом

Чтобы расти, бизнесу нужна не только стратегия, но и люди, которые способны ее реализовать. Как не просто удержать команду, а сделать ее продуктивной и вовлеченной?
На семинаре от StartupSamara участники разбирались, как выстроить эффективную команду, распределить роли, усилить мотивацию сотрудников и масштабировать процессы без выгорания. Обсудили функции современного менеджмента, методику ПРОК, делегирование и подходы к обучению персонала. Отдельное внимание уделили практическим кейсам и вопросам от слушателей.
Спикером выступила Дарья Гришанина — бизнес-тренер и эксперт по построению команд с опытом работы в корпоративном обучении и консалтинге. Она поделилась инструментами, которые реально работают в компаниях разных масштабов — от стартапов до растущего малого бизнеса.
Видеозапись семинара доступна на странице StartupSamara во ВКонтакте — там также можно найти десятки других полезных материалов о маркетинге, командной работе, правовой поддержке и развитии бизнеса.
Организатор мероприятия — StartupSamara. Проект реализуется по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
