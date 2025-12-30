На ул. XXII Партсъезда в Самаре построят детский хоспис

В Самаре на ул. XXII Партсъезда построят детский хоспис. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр строительства Самарской области Александр Фомин.

"Принял участие в заседании правительственной комиссии по повышению эффективности использования федерального имущества и развитию территорий. Доложил заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину о ходе реализации проекта строительства детского хосписа на улице XXII Партсъезда", — сказал он.

Александр Фомин отметил, что это особый и непростой проект.

"Речь идет о поддержке детей и семей, которые сталкиваются с тяжелыми жизненными обстоятельствами. Здесь особенно важно не формальное отношение, а внимание, ответственность и уважение к каждому", — уточнил он.

По словам министра, правительственная комиссия поддержала предложенный план реализации строительства.

В январе 2026 года планируется приступить к демонтажу аварийного здания, в сентябре 2026 года — начать новое строительство. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

"Наша задача — создать спокойное, продуманное пространство, где помощь будет оказываться бережно и профессионально, с заботой о детях и их близких. Благодарю Марата Шакирзяновича Хуснуллина за поддержку этого важного для региона проекта и внимательное отношение к таким социально значимым вопросам", — заключил Александр Фомин.