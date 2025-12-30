16+
На ул. XXII Партсъезда в Самаре построят детский хоспис

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре на ул. XXII Партсъезда построят детский хоспис. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр строительства Самарской области Александр Фомин.

"Принял участие в заседании правительственной комиссии по повышению эффективности использования федерального имущества и развитию территорий. Доложил заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину о ходе реализации проекта строительства детского хосписа на улице XXII Партсъезда", — сказал он.

Александр Фомин отметил, что это особый и непростой проект.

"Речь идет о поддержке детей и семей, которые сталкиваются с тяжелыми жизненными обстоятельствами. Здесь особенно важно не формальное отношение, а внимание, ответственность и уважение к каждому", — уточнил он.

По словам министра, правительственная комиссия поддержала предложенный план реализации строительства.

В январе 2026 года планируется приступить к демонтажу аварийного здания, в сентябре 2026 года — начать новое строительство. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

"Наша задача — создать спокойное, продуманное пространство, где помощь будет оказываться бережно и профессионально, с заботой о детях и их близких. Благодарю Марата Шакирзяновича Хуснуллина за поддержку этого важного для региона проекта и внимательное отношение к таким социально значимым вопросам", — заключил Александр Фомин.

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

