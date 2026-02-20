16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самара столкнулась с дефицитом офисов класса А Авито Путешествия: умные фильтры помогут безопасно арендовать жилье Культурный шик как инвестиция: почему квартиры в Доме Искусств ЖК «ЗИМ Галерея» — уникальный актив "Создавать продукт так, чтобы не было стыдно": девелоперы в Самаре обсудили трансформацию отрасли Авито Недвижимость: безопасность сделки — ключевой фактор при покупке жилья

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Самара столкнулась с дефицитом офисов класса А

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре сложилась парадоксальная ситуация: при обилии пустующих офисных площадей в городе возник острый дефицит качественных пространств. В престижных зданиях занято 96% всех помещений, в то время как каждый третий квадратный метр в остальном фонде остается невостребованным. Рынок уже начал реагировать на этот перекос: в строящемся офисном центре "АЛЬПЕТРА" разместится новый для города формат сервисных офисов Optima Space от ГК "Аник". Разбираемся, почему стандартные офисы перестали устраивать бизнес и какие форматы приходят им на смену.

Фото: предоставлено ГК "Аник"

Что произошло

На рынке коммерческой недвижимости офисы обычно делят на классы A, B, C и D. Класс офиса определяется уровнем самого бизнес-центра — его расположением, техническим оснащением, управлением и инфраструктурой.

Бизнес-центры класса A изначально проектируются как офисные здания. Они расположены в ключевых деловых зонах, имеют мощные инженерные системы, свободную планировку, высокие потолки, панорамное остекление и подземный или наземный паркинг. Класс B — это зачастую объекты, построенные 10–20 лет назад. В них электросети, вентиляция, кондиционирование менее мощные, планировка чаще кабинетная: узкие коридоры и комнаты на 2–6 человек. Общих зон, кухонь и переговорных минимум, а возможности перепланировки ограничены несущими стенами. Классы С и D представлены в основном адаптированным фондом — это бывшие административные корпуса заводов, НИИ или учебных заведений, переделанные под офисы. Для них характерны низкие потолки, плохая звукоизоляция и слабые сети, которые не рассчитаны на современное количество техники. Парковка здесь обычно стихийная, а ремонт — базовый.

В Самаре, согласно данным исследования консалтингового агентства Advisorʼs Boutique, вышедшего в сентябре прошлого года, наблюдается определенный перекос между классами офисной недвижимости. Из 594 тыс кв. м офисов классов A и B на престижный сегмент приходится всего 12% площадей. Остальные 88% составляют офисы класса B. С заполняемостью же картина противоположная: в классе A cвободными остаются лишь считанные метры (4% вакантности), тогда как в классе B пустует почти 30% зданий. Таким образом, хоть город и располагает значительным офисным фондом, но большая его часть не соответствует текущим требованиям бизнеса.

Новый формат офисных пространств

Основная причина возросшего спроса на качественные пространства в том, что арендаторы, в основном это рынок b2b, начали рассматривать офис как инструмент управления бизнесом и персоналом. Компании конкурируют за специалистов и понимают, что рабочая среда влияет на привлечение и удержание сотрудников.

При этом наблюдается ещё один важный сдвиг: в классической модели аренды компания заезжала в пустую "коробку", инвестировала в ремонт и тем самым фактически фиксировала себя в офисе на длительный срок. В текущих экономических условиях бизнес избегает такой связки и всё чаще выбирает формат "офис как услуга". Он предполагает аренду полностью готового пространства с отделкой, мебелью и техникой, где клининг, охрана и прочий сервис организованы оператором площадки, а сам арендатор не привязан к жёстким долгосрочным договорам и может арендовать офис на любой срок (месяц, квартал или год).

Такой запрос бизнеса сформировал сегмент гибких — или по-другому — сервисных рабочих пространств, объединяющих удобство "офиса как услуги" и стандарты премиального класса офисной недвижимости. Как правило они представлены в двух форматах: коворкинги и смарт-офисы. Коворкинги ориентированы на фрилансеров и микрокоманды, подразумевают аренду отдельных рабочих мест в открытых зонах. Смарт-офисы, напротив, представляют собой обособленные блоки для одной компании. Но общее между ними то, что арендатор избавляется от административной рутины и получает гибкие условия аренды.

В последние годы крупнейшие российские корпорации регулярно арендуют готовые площади целыми этажами и даже зданиями. Например, "Яндекс" занимает около 4 000 м² (около 600 рабочих мест) в гибком офисе Flexity в бизнес‑центре "Павелецкая плаза", а LʼOréal арендовала около 6 444 м² (примерно 835 рабочих мест) в гибком офисе AFI Flex Галерея у Белорусского вокзала. Обе сделки вошли в число крупнейших на рынке готовых офисов класса A в 2025 году.

Согласно статистике, в Москве вакантность в сервисных пространствах класса А стабильно держится на уровне 8–10%, что значительно ниже показателей классической аренды, а арендные ставки из‑за дефицита предложения растут. Этот тренд распространяется и на регионы. Так, в Екатеринбурге и Казани сегмент сервисных офисов уже сформирован и представлен федеральными операторами SOK и СОЛЬ, предлагающими готовые офисы, коворкинг‑пространства и переговорные. Их загруженность также близка к 100%.

В Самаре рынок премиальных гибких пространств пока находится на стадии формирования. В городе представлено достаточное количество коворкингов, однако почти все они сосредоточены в зданиях класса B. А офисов, которые сочетали бы в себе статус престижного бизнес-центра класса А и полный пакет сервиса под ключ, в регионе на данный момент не представлено.

Какие коворкинги и смарт-офисы класса A и B существуют в Самаре:

Официальный сайт

Класс

Сервисный офис / коворкинг

Ставка аренды м²/год

Ставка аренды рабочего места/год

yrcw.ru

В

коворкинг

60000

300000

Blocks

B

офис + коворкинг

34080

170400

Profit rooms

В+

офис + коворкинг

22560

112800

Func

В+

коворкинг

55200

276000

Бизнес-Гарант

В

офис

40800

204000

Первый в своем классе

Анонсированный в конце января проект Optima Space от ГК "Аник" фактически создаёт нишу сервисных офисов премиум-класса в Самаре. Это первый в городе сервисный офис уровня класса A, реализуемый в формате "офис как услуга". Острая потребность в формате подтверждается предбронированием: около 80% площадей Optima Space было занято ещё на этапе анонса.

Optima Space разместится в строящемся офисном центре "АЛЬПЕТРА" на пересечении Московского шоссе и улицы Киевской. Проект включает 1 880 кв. м площадей на 405 рабочих мест и ориентирован на команды компаний среднего и крупного бизнеса. Концепция построена по принципу "все включено": фиксированная стоимость рабочего места — в среднем 25 000 рублей — включает дизайнерскую отделку, мебель, IT-инфраструктуру, круглосуточную охрану, клининг, работу рецепции и доступ к лаунж-зонам.

Как рассказал в своем Telegram-канале глава ГК "Аник" Виталий Паймуков, основой для нового проекта стал опыт компании, полученный в предыдущем проекте — пространстве Profit Rooms, где отдельные элементы формата "офис с сервисом" были протестированы на практике. Проект прошёл несколько фаз рыночного цикла и продемонстрировал устойчивость бизнес-модели: заполняемость площадки стабильно превышает 90%, а выручка за последний год составила около 56 млн рублей в год при чистой марже порядка 50%. Этот опыт подтвердил долгосрочный спрос на гибкие офисные решения и стал основанием для масштабирования модели в формате полноценного сервисного офиса класса A.

Общий объем инвестиций в проект Optima Space составляет 144 млн рублей, из которых 24 млн — это собственные средства ГК "Аник", а 90 млн — привлеченные средства частных инвесторов. На текущий момент в рамках первой эмиссии привлечено 32 млн рублей от 18 инвесторов. "Минимальный вход в наш объект — 600 000 рублей, а потенциальная доходность инвестиций по бизнес-плану может составить до 35% годовых. Как основатель я беру на себя документальную ответственность обеспечить доходность минимум 18 — 22% годовых, в зависимости от точки входа в объект", — заявил Виталий Паймуков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Gleb Petrov 07 сентября 2024 16:10 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...

Анна Линго 17 августа 2024 19:08 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1