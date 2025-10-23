Озеро, конюшня и часовня: усадьба одного из первых самарских олигархов выставлена на продажу

В Кинельском районе выставлен на торги имущественный комплекс, ранее принадлежавший Геннадию Звягину - крупному бизнесмену и политику, который скончался в 2020 году. Усадьба продается в рамках банкротства Виктории Звягиной, которая, судя по всему, является его дочерью.

Как следует из описания, земельные участки представляют собой единую территорию в 3 га на берегу реки Большой Кинель. На ней имеются озеро, часовня, конюшня, хозяйственные постройки, гостевые дома. Сообщается, что на момент продажи земельные участки используются в качестве рекреационных участков, коммуникации подключены.

Центральным объектом является четырехэтажный дом 1999 г. постройки площадью 455 кв. м.

"Местоположение: Самарская область, Кинельский р-н, массив Гвардейцы, СДТ "Газовик", ул. Центральная, уч. 106", — указано в описании лота.

За усадьбу просят 27 млн рублей. Заявки принимают до 28 ноября 2025 года.

Интересно, что в интерьерах усадьбы остались портреты Геннадия Звягина.

Банкротство Виктории Звягиной было инициировано Асей Дудиной, которая заявила требования более чем на 32 млн рублей. 28 октября 2024 г. правопреемником Дудиной был признан Максим Докучаев.

Интересно, что ФИО этого Докучаева совпадает с ФИО бывшего сотрудника ФСБ, который фигурировал в коррупционном скандале. Силовика Докучаева уволили после того, как было возбуждено дело по статье УК РФ "Предложение посредничества во взяточничестве" в отношении теперь уже тоже бывшего главы департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова. Последнего задержали в 2017 г. после получения 2,5 млн руб. от чиновника Реналя Мязитова. По версии следствия, Рубаков обещал Мязитову передать деньги "дальше" и тем самым решить вопрос о непривлечении Мязитова к уголовной ответственности по делу о незаконном получении субсидий за контроль над объектами регионального значения. Еще одним посредником должен был выступить Докучаев, который в итоге получил два с половиной года колонии.

Геннадий Звягин родился 24 марта 1949 г. в г. Узловая Тульской области. В 1972 г. окончил Ухтинский индустриальный институт по специальности "машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов", кандидат технических наук. Начинал трудовую деятельность слесарем-авторемонтником, затем работал в нефтегазодобывающем комплексе на Севере СССР инженером, начальником линейно-эксплуатационной службы аварийно-восстановительного поезда. В 1984-1991 гг. - заместитель генерального директора ПО "Севергазпром", заместитель генерального директора ПО "Ухтатрансгаз" концерна "Газпром"; в 1991 г. возглавил Куйбышевское управление магистральных газопроводов (в дальнейшем - ООО "Самаратрансгаз").

Звягин был одним из самых значимых игроков как в политической жизни региона, так и в экономике. В 1994, 1997, 2002 гг. избирался депутатом Самарской губернской думы. В 2000 г. баллотировался в губернаторы Самарской области, в 2001 и 2006 гг. - в мэры Самары. Был председателем Самарского регионального отделения партии «Наш дом - Россия", а затем возглавил реготделение созданной тогдашним губернатором Константином Титовым Социал-демократической партии России. Был близок ассоциации делового сотрудничества "Волгопромгаз", входил в совет директоров ЗАО АКБ "Газбанк".

Геннадий Звягин был кандидатом технических наук, действительным членом Российской инженерной академии, рыцарем Мальтийского ордена. Из наград имел орден "Знак Почета" и памятный знак "Ветеран труда газовой промышленности".