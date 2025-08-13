16+
Исследование Домклик: как изменился рынок недвижимости в июле 2025 года

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Аналитический центр Домклик продолжает рассказывать об ипотечном рынке за июль 2025 года. Во второй части регулярного исследования аналитики изучили, как распределились выдачи Сбера между рынками первичного, вторичного и загородного жилья.

Алексей Лейпи, директор департамента "Домклик" Сбербанка:

"В июле Сбер выдал 228,7 млрд ипотечных кредитов, что стало максимальным показателем с момента ограничения массовой льготной ипотеки в июле 2024 года. Доля первичного жилья продолжает сокращаться, однако в абсолютном выражении объёмы кредитования новостроек достигли рекордных 146,2 млрд руб. (+11,6% к июню 2025). Объёмы кредитования выросли и в других сегментах: на 16,8% — по готовому жилью и на 22,6% — по загородному. В совокупности это свидетельствует об оживлении ипотечного рынка на фоне снижения ключевой ставки до 18%".

Как менялся спрос на жильё в июле 2025 года

Распределение выдач Сбера по типам жилья для топ-10 регионов по объёму выдач в июле 2025 года: первичное и вторичное жильё, загородная недвижимость, НКПЗН. Загородная недвижимость включает в себя готовые загородные дома и ИЖС. Данные округлены до десятых и отсортированы по доле первичной недвижимости в общем объёме выдач по региону.

Новостройки: рекордные выдачи при снижении доли на рынке

Доля первичного жилья в общем объёме выдач уменьшилась до 63,8% (-1,7 п. п.). Снижение доли новостроек продолжается с марта 2025 года. При этом объёмы выдач на первичном рынке стабильно растут, выйдя на рекордные показатели в июле — 146,2 млрд руб. (+11,6% к июню 2025 года). Более 84% выдач по новостройкам пришлись на "Семейную ипотеку".

Самая высокая доля выдач по первичному рынку в июле была зафиксирована по Пензенской (75,5%) и Новосибирской областям (75,2%). От них незначительно отстали Ленинградская область и Санкт-Петербург (по 74,4%).

Вторичное жильё: рост выдач на фоне снижения ключевой ставки

Сегмент готового жилья показал рост как в относительных, так и абсолютных значениях, позитивно реагируя на снижение ключевой ставки. Доля вторичного рынка в общем объёме выдач выросла на 0,5 п. п. до 13,9%, а объёмы выдач превысили 31,5 млрд руб. (+16,8% к июню), что стало лучшим показателем для вторичного рынка в этом году.

По итогам июля наиболее высокая востребованность у вторичного жилья была в Магаданской области, где на "вторичку" пришлось 67% от всего объёма выдач. В тройке лидеров — регионы, представляющие Арктическую зону России: Архангельская (48,6%) и Мурманская области (37%).

Загородная недвижимость: объемы кредитования вышли на пик

В июле 2025 года Сбер выдал более 27 млрд руб. на приобретение готового загородного жилья и около 18 млрд руб. на индивидуальное жилищное строительство. Доля готовых загородных домов в объёмах выдач прибавила 1,2 п. п. — до 12%, а доля ИЖС практически не изменилась — 7,8% (-2 п. п.). Для готовых загородных домов рост кредитования по отношению к июню 2025 г. превысил 26%, для ИЖС этот показатель составил 17%.

Регионами, лидирующими по доле загородных домов в выдачах, стали Республика Калмыкия (30,3%), Башкирия (23,6%) и Ставропольский край (21,8%).

В свою очередь наибольшая доля кредитов на ИЖС отмечена в Якутии (23,2%), Камчатском крае (20,3%) и Астраханской области (19,5%).

Как изменилась модель проведения ежемесячных исследований

С марта 2025 года Домклик начал переход на новую систему учёта объёмов выдач по продуктам. Наибольшие изменения затронули вторичное жильё. Во-первых, из этого сегмента в первичное жильё перенесли выдачи по договору купли-продажи от застройщика. Во-вторых, готовое загородное жильё, которое ранее относилось ко вторичному рынку, теперь считается частью сегмента загородной недвижимости.

Загородная недвижимость — это новый выделенный сегмент ипотечных продуктов. Он подразделяется на готовые дома и строящееся жильё (ИЖС).

Наконец, вместо продукта "Остальное", в который входили рефинансирование и нецелевой кредит под залог недвижимости, теперь используется НКПЗН (нецелевой кредит под залог недвижимости), а рефинансирование считается отдельно по первичному и вторичному рынкам.

Также напомним, что с января 2025 года доля рынка в зависимости от продукта (первичное, вторичное, загородное жильё и НКПЗН) рассчитывается по объёмам выданных ипотечных кредитов, а не их количеству. В общие объёмы выдач включены и последующие выдачи (транши).

