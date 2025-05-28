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Авито Путешествия ввели статус "Суперхозяин" для лучших арендодателей

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервис бронирования жилья Авито Путешествия стал отмечать лучших арендодателей специальным значком "Суперхозяин". Статус присваивается хостам, которые предоставляют гостям высокий уровень сервиса сразу по нескольким показателям — от оценок самих клиентов до скорости ответов в чатах, сообщили в компании.

Для арендодателя получение такого статуса дает сразу несколько преимуществ. Его объявления выводятся в приоритетном порядке в поисковой выдаче, в режиме карты, принадлежащие ему объекты выделяются фиолетовым цветом, а сам значок "Суперхозяин" привлекает больше внимания пользователей. В свою очередь у гостей такие объявления повышают доверие к бронированию конкретного варианта размещения.

Чтобы получить этот бейдж, владельцам недвижимости необходимо соответствовать ряду условий, в том числе: их уровень сервиса в системе не опускается ниже 41%, рейтинг профиля и самого объекта размещения имеет оценку в 4,5 балла или выше, сами гости редко отменяют заявки на проживание, а арендодатель отвечает на входящие сообщения в рабочее время в течение часа. Все показатели пересчитываются каждый день, что позволяет поддерживать базу "Суперхозяев" в актуальном состоянии.

"В настоящее время на Авито Путешествиях уже около 15% от всех квартир и домов сдаются "Суперхозяевами" — это десятки тысяч объектов размещения, что говорит о стремлении многих арендодателей оказывать на площадке максимально высокий уровень сервиса. Мы решили поощрить тех, кто первыми получили этот статус и неустанно поддерживали его продолжительное время. "Суперхозяева" могут получить наборы подарков с предметами интерьера, чтобы их объекты привлекали еще больше гостей и хороших отзывов", — отмечает руководитель B2B-маркетинга Авито Путешествий Валерия Зима.

По статистике Авито Путешествий, больше всего объектов размещения от суперхозяев находится в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Четвертую строчку рейтинга занимает Татарстан, а пятое место делят между собой Калининградская область и Москва.

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