Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Дом в Самаре из сериала "Жизнь и судьба" покупает компания из Воронежа

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре с третьего раза нашли нового собственника для объекта культурного наследия "Дом Арсения Юрина", расположенного на улице Льва Толстого, 83. Победителем торгов, проводившихся "Дом.РФ", признано ООО СЗ "Развитие Актив", которое входит в воронежскую группу компаний "Развитие".

Фото: ДОМ.РФ

Напомним, двухэтажное кирпичное здание в псевдорусском стиле общей площадью 574,4 кв. м было построено в 1902 г. по проекту архитектора А. А. Щербачева. После революции здание превратилось в коммуналку. В 2011 г. здесь снимали сцены сериала Сергея Урсуляка по роману Василия Гроссмана "Жизнь и судьба".

Сейчас дом находится в неудовлетворительном состоянии. Власти приняли решение включить его в пилотную программу восстановления памятников архитектуры с возможностью льготного финансирования. Здание дважды выставлялось на торги — в мае и июле этого года. Однако победитель первых торгов не стал подписывать договор, а на вторые не было подано ни одной заявки. 

В итоге 12 сентября прошли третьи торги. ООО СЗ "Развитие Актив", признанное победителем, предложило за объект 17,5 млн руб. при начальной стоимости в 16,36 млн рублей. На Дом Юрина также претендовало ООО "Билдинг Плюс" из Тюмени — компания была готова заплатить 17,35 млн рублей.

ГК "Развитие" Сергея Гончарова ведет экспансию на строительный рынок Самары с 2023 года. Тогда группа выкупила на торгах ЖК-долгострой "Салют", который строило ООО "Кросс" на Мехзаводе. Кроме того, "Развитие" достраивает ЖК "Победа" на ул. Победы, 14а. В 2024 г. группа также приобрела у АО РКЦ "Прогресс" участок в границах улиц Победы, Свободы, Советской и Кузнецкой, а в 2025 г. — участок с недостроем ООО "Строй-Ком" на ул. Советской Армии, 242а.

