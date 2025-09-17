Воронежская ГК "Развитие" откроет филиал в приобретенном с торгов самарском доме Юрина

Воронежская группа компаний "Развитие" планирует открыть в Самаре свое представительство в Поволжье. Филиал разместится в памятнике истории и архитектуры федерального значения - доме Арсения Юрина, который ГК приобретает с торгов. Об этом сообщает "Коммерсантъ. Черноземье".

Напомним, особняк в псевдорусском стиле 1902 г. постройки, расположенный по ул. Льва Толстого, 83, выставлялся на торги "Дом.РФ". Их победителем 12 сентября было признано ООО СЗ "Развитие Актив", входящее в ГК "Развитие". Дом известен тем, что в нем снимались эпизоды сериала "Жизнь и судьба" сериала Сергея Урсуляка по роману Василия Гроссмана.

Группа планирует провести полную реконструкцию памятника, сохранив его исторический облик.

"Самара представляет собой важный центр экономического роста Поволжья с большой потребностью в качественном жилье. Планируемое открытие представительства закрепит инициативу компании стать надежным партнером региона в процессе обновления и преобразования городского пространства, а также сохранения культурного наследия", - объяснил решение открыть филиал генеральный директор ГК "Развитие" Сергей Гончаров.