Воронежская ГК "Развитие" откроет филиал в приобретенном с торгов самарском доме Юрина

Воронежская группа компаний "Развитие" планирует открыть в Самаре свое представительство в Поволжье. Филиал разместится в памятнике истории и архитектуры федерального значения - доме Арсения Юрина, который ГК приобретает с торгов. Об этом сообщает "Коммерсантъ. Черноземье".
Напомним, особняк в псевдорусском стиле 1902 г. постройки, расположенный по ул. Льва Толстого, 83, выставлялся на торги "Дом.РФ". Их победителем 12 сентября было признано ООО СЗ "Развитие Актив", входящее в ГК "Развитие". Дом известен тем, что в нем снимались эпизоды сериала "Жизнь и судьба" сериала Сергея Урсуляка по роману Василия Гроссмана.
Группа планирует провести полную реконструкцию памятника, сохранив его исторический облик.
"Самара представляет собой важный центр экономического роста Поволжья с большой потребностью в качественном жилье. Планируемое открытие представительства закрепит инициативу компании стать надежным партнером региона в процессе обновления и преобразования городского пространства, а также сохранения культурного наследия", - объяснил решение открыть филиал генеральный директор ГК "Развитие" Сергей Гончаров.
Последние комментарии
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.