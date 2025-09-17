16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Воронежская ГК "Развитие" откроет филиал в приобретенном с торгов самарском доме Юрина В Авито Недвижимости рассказали о влиянии изменения ключевой ставки на рынок жилья в России Дом в Самаре из сериала "Жизнь и судьба" покупает компания из Воронежа До 132 тыс. за метр: в Самарской области повысят официальную стоимость жилья Холдинг "Глобал Вижн" возглавил рейтинг застройщиков Самарской области

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Воронежская ГК "Развитие" откроет филиал в приобретенном с торгов самарском доме Юрина

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Воронежская группа компаний "Развитие" планирует открыть в Самаре свое представительство в Поволжье. Филиал разместится в памятнике истории и архитектуры федерального значения - доме Арсения Юрина, который ГК приобретает с торгов. Об этом сообщает "Коммерсантъ. Черноземье".

Напомним, особняк в псевдорусском стиле 1902 г. постройки, расположенный по ул. Льва Толстого, 83, выставлялся на торги "Дом.РФ". Их победителем 12 сентября было признано ООО СЗ "Развитие Актив", входящее в ГК "Развитие". Дом известен тем, что в нем снимались эпизоды сериала "Жизнь и судьба" сериала Сергея Урсуляка по роману Василия Гроссмана.

Группа планирует провести полную реконструкцию памятника, сохранив его исторический облик. 

"Самара представляет собой важный центр экономического роста Поволжья с большой потребностью в качественном жилье. Планируемое открытие представительства закрепит инициативу компании стать надежным партнером региона в процессе обновления и преобразования городского пространства, а также сохранения культурного наследия", - объяснил решение открыть филиал генеральный директор ГК "Развитие" Сергей Гончаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:52 "По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5