Росреестр: в ЕГРН начали вносить сведения о членах семьи собственника жилья

Управление Росреестра по Самарской области рассказало, что в ЕГРН с 1 сентября 2025 г. начали вносить сведения о членах семьи (в том числе бывших) собственника жилого помещения, право собственности на которое возникло в результате приватизации, либо в связи с полной выплатой паевого взноса членом жилищного кооператива.

В ЕГРН включаются сведения о гражданах, которые пользуются жилым помещением и имели в момент приватизации равные права пользования с лицом его приватизировавшим, либо которые в момент полной выплаты паевого взноса были указаны в ордере, либо были вселены в жилое помещение в качестве членов семьи собственника.

Сведения вносятся на основании совместного заявления собственника и члена его семьи, либо на основании решения суда. Если помещение находится в общей долевой собственности, заявление подают все сособственники. К заявлению необходимо приложить один из документов:

— договор приватизации;

— ордер на жилое помещение, предоставленное на основании решения общего собрания членов жилищно-строительного кооператива;

— решение общего собрания членов кооператива о предоставлении жилого помещения или о вселении в него;

— решение суда, подтверждающее право пользования жилым помещением.

Подать заявление можно через любой офис МФЦ. Срок внесения сведений в ЕГРН не более пяти рабочих дней с даты поступления заявления и приложенных документов. Государственная пошлина за услугу не взимается.

Сведения о членах семьи будут отражаться во втором разделе выписки из ЕГРН — об объекте недвижимости, основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.