16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Минград: проект новой очереди набережной подкорректировали Авито Недвижимость: доля ипотечных сделок достигла максимума за 2025 год Появились новые эскизы самарского планетария: фото Жители старых домов на Красной Глинке определяют свое будущее Тренды кровельного рынка

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Росреестр: в ЕГРН начали вносить сведения о членах семьи собственника жилья

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Управление Росреестра по Самарской области рассказало, что в ЕГРН с 1 сентября 2025 г. начали вносить сведения о членах семьи (в том числе бывших) собственника жилого помещения, право собственности на которое возникло в результате приватизации, либо в связи с полной выплатой паевого взноса членом жилищного кооператива.

В ЕГРН включаются сведения о гражданах, которые пользуются жилым помещением и имели в момент приватизации равные права пользования с лицом его приватизировавшим, либо которые в момент полной выплаты паевого взноса были указаны в ордере, либо были вселены в жилое помещение в качестве членов семьи собственника.

Сведения вносятся на основании совместного заявления собственника и члена его семьи, либо на основании решения суда. Если помещение находится в общей долевой собственности, заявление подают все сособственники. К заявлению необходимо приложить один из документов:

— договор приватизации;

— ордер на жилое помещение, предоставленное на основании решения общего собрания членов жилищно-строительного кооператива;

— решение общего собрания членов кооператива о предоставлении жилого помещения или о вселении в него;

— решение суда, подтверждающее право пользования жилым помещением.

Подать заявление можно через любой офис МФЦ. Срок внесения сведений в ЕГРН не более пяти рабочих дней с даты поступления заявления и приложенных документов. Государственная пошлина за услугу не взимается.

Сведения о членах семьи будут отражаться во втором разделе выписки из ЕГРН — об объекте недвижимости, основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4