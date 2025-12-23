Росреестр: в ЕГРН начали вносить сведения о членах семьи собственника жилья

Управление Росреестра по Самарской области рассказало, что в ЕГРН с 1 сентября 2025 г. начали вносить сведения о членах семьи (в том числе бывших) собственника жилого помещения, право собственности на которое возникло в результате приватизации, либо в связи с полной выплатой паевого взноса членом жилищного кооператива.
В ЕГРН включаются сведения о гражданах, которые пользуются жилым помещением и имели в момент приватизации равные права пользования с лицом его приватизировавшим, либо которые в момент полной выплаты паевого взноса были указаны в ордере, либо были вселены в жилое помещение в качестве членов семьи собственника.
Сведения вносятся на основании совместного заявления собственника и члена его семьи, либо на основании решения суда. Если помещение находится в общей долевой собственности, заявление подают все сособственники. К заявлению необходимо приложить один из документов:
— договор приватизации;
— ордер на жилое помещение, предоставленное на основании решения общего собрания членов жилищно-строительного кооператива;
— решение общего собрания членов кооператива о предоставлении жилого помещения или о вселении в него;
— решение суда, подтверждающее право пользования жилым помещением.
Подать заявление можно через любой офис МФЦ. Срок внесения сведений в ЕГРН не более пяти рабочих дней с даты поступления заявления и приложенных документов. Государственная пошлина за услугу не взимается.
Сведения о членах семьи будут отражаться во втором разделе выписки из ЕГРН — об объекте недвижимости, основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!