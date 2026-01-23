Топ-10 самарских застройщиков по итогам 2025 года

Единый ресурс застройщиков опубликовал рейтинг строительных компаний по объему введенного в 2025 г. жилья. Портал "Волга Ньюс" на его основе составила топ-10 застройщиков Самарской области.

Первое место занимает группа компаний "Новый Дон" Анатолия Давидюка, которая в 2025 г. ввела 109,65 тыс. кв. м жилья в трех жилых комплексах в Самаре — ЖК "Рекорд" на ул. Физкультурной, ЖК "Зеленый квартал" на пересечении ул. Стара-Загора и Алма-Атинской, ЖК "Заречье" на ул. Заусадебной в Куйбышевском районе. Для сравнения, в 2024 г. "Новый Дон" ввел 79,9 тыс. кв. м жилья, что было вторым показателем в регионе.

На втором месте по итогам 2025 г. ООО "СЗ "Ракита" девелопера Виктора Суркова, сдавшее в прошлом году в эксплуатацию два дома в ЖК "Московский" на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Они обеспечили ввод 57,3 тыс. кв. м жилья. В 2024 г. "Ракита" была на шестом месте рейтинга с 41,76 тыс. "квадратов".

Третий результат показала группа "Владимир" Валерия, Андрея и Сергея Ахременко, которая сдала 46,7 тыс. кв. м. Метры были введены в ЖК "Времена года" на Московском шоссе в районе пересечения с ул. Димитрова и в одном из домов ЖК "Новая жизнь на Корабельной" недалеко от станции метро "Гагаринская". В 2024 г. "Владимир" домов не сдавал.

ГК "Древо" Николая Чудаева по итогам 2025 г. опустилось на одну позицию в рейтинге по сравнению с 2024 г. и выпала из топ-3 застройщиков региона. Группа сдала 37,8 тыс. кв. м в микрорайоне "Южный город", который строится в Волжском районе. Годом ранее компания ввела 70,6 тыс. кв. м.

Закрывает топ-5 ООО "СЗ Архитектор" Александра Праздникова и Петра Коваленко. Эту позицию компании обеспечил ввод одного из домов ЖК "Дом у Космопорта-2" на ул. Дыбенко площадью 31,6 тыс. кв. м. "Архитектор" — новичок рейтинга, ранее компания домов не вводила. При этом Александр Праздников строил ЖК "У Космопорта" в качестве директора ООО "РСУ-10".

Шестое место у ГК "Амонд" Ростика Хугаева и его семьи. Группа сдала 29,2 тыс. кв. м в двух домах на ул. Александра Солженицына в ЖК "Волгарь". В 2024 г. "Амонд" построил 22,8 тыс. кв. м жилья и занимал восьмое место в рейтинге.

Седьмым по объему ввода (как и годом ранее) стало ООО "СЗ Глобал Вижн Девелопмент" Геннадия Суркова, строящее макрорайон "Амград". В этом году компанией был сдан пятый дом макрорайона, что обеспечило ввод 28 тыс. "квадратов" (в 2024 г. компания ввела 25,8 тыс. кв. м).

Восьмое место занял единственный инорегиональный застройщик, сдававший жилье в Самарской области в минувшем году — казанская группа компаний "Унистрой". Она ввела один из домов (площадью 24 тыс. кв. м) в ЖК "Южный бульвар" на Южном шоссе в Тольятти. Всего "Унистрой" в прошлом году построил 241,6 тыс. кв. м в пяти регионах — это 18-й показатель по стране.

Девятым с 21,1 тыс. кв. м стало ООО "СЗ Самарский хлебозавод № 9" Александра Катина и Вячеслава Сидоровича, известных по ассоциации строительных предприятий "Берег". Компания в минувшем году сдала один из домов самарского ЖК "Король-Лев" на Московском шоссе в районе ТОЦ "Вертикаль".

Замыкает топ-10 ООО "Альянс", которая в этом году ввела проблемный ЖК "Унисон" (20,1 тыс. кв. м) на ул. Советской Армии в Самаре около парка Дружбы. 25-этажный ЖК изначально планировали сдать еще в 2021 году. Бывший собственник и руководитель "Альянса" Михаил Жуков угодил под уголовное преследование.

Самое стремительное падение в рейтинге — с 4-го на 20-е место — продемонстрировала корпорация "Кошелев" депутата Госдумы Владимира Кошелева. В 2025 г. она ввела лишь один дом (8,3 тыс. кв. м) в Самарской области. В 2024 г. корпорация построила в Самарской области 10 домов площадью 51,5 тыс. кв. м. С учетом ЖК "Кошелев Парк" в Калуге и ЖК "Белый город" в Сергиевом посаде "Кошелев" в прошлом году ввел 26,3 тыс. кв. м жилья.