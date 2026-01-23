16+
Топ-10 самарских застройщиков по итогам 2025 года В Самаре у элеватора построят три дома Под застройку планируют отдать более 40% исторического поселения Самары Минград отказал в застройке части лесного питомника в Тольятти жилыми высотками СЗ "Гвардейский" - за развитие территорий

Строительство Строительство и недвижимость

Топ-10 самарских застройщиков по итогам 2025 года

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Единый ресурс застройщиков опубликовал рейтинг строительных компаний по объему введенного в 2025 г. жилья. Портал "Волга Ньюс" на его основе составила топ-10 застройщиков Самарской области.

Фото: Юлия Зиганшина

Первое место занимает группа компаний "Новый Дон" Анатолия Давидюка, которая в 2025 г. ввела 109,65 тыс. кв. м жилья в трех жилых комплексах в Самаре — ЖК "Рекорд" на ул. Физкультурной, ЖК "Зеленый квартал" на пересечении ул. Стара-Загора и Алма-Атинской, ЖК "Заречье" на ул. Заусадебной в Куйбышевском районе. Для сравнения, в 2024 г. "Новый Дон" ввел 79,9 тыс. кв. м жилья, что было вторым показателем в регионе.

На втором месте по итогам 2025 г. ООО "СЗ "Ракита" девелопера Виктора Суркова, сдавшее в прошлом году в эксплуатацию два дома в ЖК "Московский" на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Они обеспечили ввод 57,3 тыс. кв. м жилья. В 2024 г. "Ракита" была на шестом месте рейтинга с 41,76 тыс. "квадратов".

Третий результат показала группа "Владимир" Валерия, Андрея и Сергея Ахременко, которая сдала 46,7 тыс. кв. м. Метры были введены в ЖК "Времена года" на Московском шоссе в районе пересечения с ул. Димитрова и в одном из домов ЖК "Новая жизнь на Корабельной" недалеко от станции метро "Гагаринская". В 2024 г. "Владимир" домов не сдавал.

ГК "Древо" Николая Чудаева по итогам 2025 г. опустилось на одну позицию в рейтинге по сравнению с 2024 г. и выпала из топ-3 застройщиков региона. Группа сдала 37,8 тыс. кв. м в микрорайоне "Южный город", который строится в Волжском районе. Годом ранее компания ввела 70,6 тыс. кв. м.

Закрывает топ-5 ООО "СЗ Архитектор" Александра Праздникова и Петра Коваленко. Эту позицию компании обеспечил ввод одного из домов ЖК "Дом у Космопорта-2" на ул. Дыбенко площадью 31,6 тыс. кв. м. "Архитектор" — новичок рейтинга, ранее компания домов не вводила. При этом Александр Праздников строил ЖК "У Космопорта" в качестве директора ООО "РСУ-10".

Шестое место у ГК "Амонд" Ростика Хугаева и его семьи. Группа сдала 29,2 тыс. кв. м в двух домах на ул. Александра Солженицына в ЖК "Волгарь". В 2024 г. "Амонд" построил 22,8 тыс. кв. м жилья и занимал восьмое место в рейтинге.

Седьмым по объему ввода (как и годом ранее) стало ООО "СЗ Глобал Вижн Девелопмент" Геннадия Суркова, строящее макрорайон "Амград". В этом году компанией был сдан пятый дом макрорайона, что обеспечило ввод 28 тыс. "квадратов" (в 2024 г. компания ввела 25,8 тыс. кв. м). 

Восьмое место занял единственный инорегиональный застройщик, сдававший жилье в Самарской области в минувшем году — казанская группа компаний "Унистрой". Она ввела один из домов (площадью 24 тыс. кв. м) в ЖК "Южный бульвар" на Южном шоссе в Тольятти. Всего "Унистрой" в прошлом году построил 241,6 тыс. кв. м в пяти регионах — это 18-й показатель по стране.

Девятым с 21,1 тыс. кв. м стало ООО "СЗ Самарский хлебозавод № 9" Александра Катина и Вячеслава Сидоровича, известных по ассоциации строительных предприятий "Берег". Компания в минувшем году сдала один из домов самарского ЖК "Король-Лев" на Московском шоссе в районе ТОЦ "Вертикаль".

Замыкает топ-10 ООО "Альянс", которая в этом году ввела проблемный ЖК "Унисон" (20,1 тыс. кв. м) на ул. Советской Армии в Самаре около парка Дружбы. 25-этажный ЖК изначально планировали сдать еще в 2021 году. Бывший собственник и руководитель "Альянса" Михаил Жуков угодил под уголовное преследование.

Самое стремительное падение в рейтинге — с 4-го на 20-е место — продемонстрировала корпорация "Кошелев" депутата Госдумы Владимира Кошелева. В 2025 г. она ввела лишь один дом (8,3 тыс. кв. м) в Самарской области. В 2024 г. корпорация построила в Самарской области 10 домов площадью 51,5 тыс. кв. м. С учетом ЖК "Кошелев Парк" в Калуге и ЖК "Белый город" в Сергиевом посаде "Кошелев" в прошлом году ввел 26,3 тыс. кв. м жилья.

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

