Под застройку планируют отдать более 40% исторического поселения Самары

Разработка регламента исторического поселения Самары планируется завершить до 1 июня 2026 года. Об этом сообщило региональное министерство градостроительной политики.

Сейчас в границы исторического поселения входят 135 кварталов. Примерно 60% территории занимает особая зона охраны. Она обозначена на карте.

В особой зоне охраны действуют строгие ограничения: нельзя сносить объекты культурного наследия (ОКН) и нарушать их визуальное восприятие. Строительство допускается только на определенных участках.

Регламент устанавливает требования к градостроительной деятельности в границах территории исторического поселения. Задача — сохранить ОКН, установить прозрачные и понятные алгоритмы действий для собственников земельных участков и для инвесторов.

"Наша главная задача — открыть качественную законную дверь, если говорить образно. А пока сейчас стоит большая стена, которую всегда есть вероятность обойти не совсем законным путем. Мы совместно с коллегами из других ведомств занимаемся корректировкой, разработкой и принятием всей необходимой нормативной базы. Мы должны четко понимать, что будем сохранять и восстанавливать, а где будем заниматься реновацией. Важно, чтобы не было полной консервации развития исторической части Самары", — прокомментировал министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев.

Некоторые детали проработки регламента ранее озвучивал глава минстроя Александра Фомин. По его словам, планируется развивать комплексное строительство, но где-то, возможно, будет и точечная застройка. Чтобы привлечь инвесторов к сохранению исторических зданий, рассматривается возможность совмещения строительства новых объектов с восстановлением ОКН.

Директор ООО "ОКТОГОН" Олег Никитенко в свою очередь рассказывал, что организовать застройку в границах исторического поселения предлагается по принципу ступенчатости. На фронте улиц планируют сохранять этажность, которая была, с последующим увеличением к середине квартала, но не более шести-семи этажей.