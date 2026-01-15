Под застройку планируют отдать более 40% исторического поселения Самары

Разработка регламента исторического поселения Самары планируется завершить до 1 июня 2026 года. Об этом сообщило региональное министерство градостроительной политики.
Сейчас в границы исторического поселения входят 135 кварталов. Примерно 60% территории занимает особая зона охраны. Она обозначена на карте.
В особой зоне охраны действуют строгие ограничения: нельзя сносить объекты культурного наследия (ОКН) и нарушать их визуальное восприятие. Строительство допускается только на определенных участках.
Регламент устанавливает требования к градостроительной деятельности в границах территории исторического поселения. Задача — сохранить ОКН, установить прозрачные и понятные алгоритмы действий для собственников земельных участков и для инвесторов.
"Наша главная задача — открыть качественную законную дверь, если говорить образно. А пока сейчас стоит большая стена, которую всегда есть вероятность обойти не совсем законным путем. Мы совместно с коллегами из других ведомств занимаемся корректировкой, разработкой и принятием всей необходимой нормативной базы. Мы должны четко понимать, что будем сохранять и восстанавливать, а где будем заниматься реновацией. Важно, чтобы не было полной консервации развития исторической части Самары", — прокомментировал министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев.
Некоторые детали проработки регламента ранее озвучивал глава минстроя Александра Фомин. По его словам, планируется развивать комплексное строительство, но где-то, возможно, будет и точечная застройка. Чтобы привлечь инвесторов к сохранению исторических зданий, рассматривается возможность совмещения строительства новых объектов с восстановлением ОКН.
Директор ООО "ОКТОГОН" Олег Никитенко в свою очередь рассказывал, что организовать застройку в границах исторического поселения предлагается по принципу ступенчатости. На фронте улиц планируют сохранять этажность, которая была, с последующим увеличением к середине квартала, но не более шести-семи этажей.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет