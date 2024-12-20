Разработаны новые правила строительства в центре Самары

Региональное правительство подготовило проект постановления об установлении объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (ОКН) в историческом поселении Самары и утверждении требований к градостроительным регламентам в ее границах. Он предусматривает введение целого ряда ограничений и новых правил строительства в центре города.

"Основная цель проекта — обеспечение сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде. На основании проведенных историко-культурных исследований и визуально-ландшафтного анализа, исходя из ценности и сохранности историко-градостроительной среды ОКН, планировочной и ландшафтной структуры территории, а также для сохранения условий визуального восприятия памятников, в объединенной зоне охраны проектом предлагается к установлению единая охранная зона объектов культурного наследия и единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Для каждой разработаны режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам", — говорится в пояснительный записке регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН).

Границы зоны охраны

В объединенную зону охраны ОКН входит территория от ул. Григория Засекина вдоль берега Волги до второй очереди набережной, ул. Галактионовской, Вилоновской и Красноармейской до железнодорожного вокзала, ул. Льва Толстого, Братьев Коростелевых, Ленинградской, Самарской, Пионерской, Комсомольской, Фрунзе и Хлебной площади. Посмотрите интерактивную карту.

За границами зоны охраны остались набережные и элеватор, за сохранение которого так рьяно борются градозащитники. Они оспорили в суде отказ властей признать объект историческим памятником.

В перечень объектов культурного наследия федерального и регионального значения, в отношении которых устанавливается объединенная зона охраны, войдут 513 зданий, в том числе кирха, костел, Покровский собор, корпуса Жигулевского пивзавода, особняк Клодта, бункер Сталина, театры и другие. Посмотрите полный список.

Выделение единой охранной зоны ОКН и единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности обозначены на этой карте. Первая обозначена синим цветом, вторая — сиреневым.

Фото: УГООКН Самарской области

Ограничения и правила застройки

Всем участкам присвоены индексы, каждый из которых предусматривает разрешенные и запрещенные режимы использования. Нельзя сносить и проводить реконструкцию объектов культурного наследия, нарушать их визуальное восприятие. На отдельных площадках запрещается размещение транспортных развязок и надземных пешеходных переходов, возводить объекты капитального строительства, менять линию застройки улиц и площадей, использовать в отделке зданий пластиковый и металлический сайдинг, сэндвич-панели, яркие цвета. Посмотрите весь список ограничений.

Предполагается проведение регенерации историко-градостроительной среды с восполнение частично или полностью утраченных элементов. Объемно-пространственные и архитектурно-стилистические характеристики нового строительства, реализуемого в режиме такого восстановления, должны соответствовать характеристикам утраченной застройки, определяемым на основе исторических сведений: фото, архивных планов, проектных и обмерных чертежей и т. п.

Фото: Волга Ньюс

Что касается строительства, то оно допускается на 288 участках. Ограничения по высоте варьируются от 8 до 35 метров. То есть максимальное количество этажей будет около 10. Такие здания, в частности, разрешат возводить в районе пересечения ул. Комсомольской и Водников, ул. Венцека и Алексея Толстого.

Также застройщикам предстоит соблюдать ограничения по протяженности фасада по линии застройки улиц на некоторых участках. Они варьируются от 22 до 43 метров.

Изучить индексацию участков можно здесь, а таблицу с ограничениями застройки — здесь.

Обещают возмещение убытков

"Необходимым условием реализации требований сохранения и регенерации историко-культурного наследия, является безусловное выполнение действующего законодательства РФ об охране и использовании этого наследия всеми участниками градостроительного процесса", — отметили представители УГООКН в пояснительной записке.

При этом в проекте самого постановления указано, что предполагается возмещение убытков, причиненных в связи с установлением объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

"Установить, что возмещение убытков, причиненных в связи с установлением объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, осуществляет управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. Срок наступления обязанности по возмещению убытков составляет не более 5 лет со дня вступления в силу настоящего постановления", — указано в документе.

Сейчас проект постановления правительства проходит антикоррупционную и независимую экспертизы, а также оценку регулирующего развития. Сроки завершения — до 10 января 2025 года.