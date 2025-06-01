14 спортсменов покидают ХК "Лада"

В связи с окончанием срока аренды Магомед Шараканов возвращается в московское "Динамо", а Александр Волков — в "Локомотив".

В составе "Лады" Шараканов отыграл полный сезон и в итоге стал лучшим бомбардиром тольяттинцев среди защитников — за 67 матчей он заработал 22 (6+16) балла за результативность при показателе полезности "-6". Также Магомед выступал за "Ладью" в МХЛ и в шести встречах сумел набрать 5 (1+4) очков. Отметим, что 20-летний хоккеист дважды вызывался в команду "Россия 25".

Волков присоединился к "автозаводцам" в середине регулярного чемпионата КХЛ и с того принял участие в 34 матчах, набрав 13 (7+6) баллов за результативность при нейтральном показателе полезности.

Также в связи с истечением контрактов "Ладу" покидают вратарь Константин Волков, защитники Николай Демидов, Александр Севостьянов и Глеб Семенов, а также нападающие Николай Владимиров, Дмитрий Иванов, Артем Иванюженков, Энтони Камара, Павел Колтыгин, Архип Неколенко и Михаил Фисенко.