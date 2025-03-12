Жители отказались согласовывать стройку высотного ЖК на окраине Самары

В Самаре прошли повторные публичные слушания по вопросу застройки участка в 11-м квартале поселка Мехзавод. Результаты для инициатора проекта — ООО "Специализированный застройщик "Вира-Плюс" Зульфии Халлиуловой — оказались неутешительными. Отрицательных отзывов вновь оказалось больше, чем положительных.

Участок площадью 10,1 тыс. кв. метров, судьбу которого обсуждали на слушаниях, располагается в районе пересечения Московского шоссе и ул. Банной. Сейчас там пустырь. Рядом располагаются жилые дома и гаражи, со стороны Московского шоссе — гостиница и ресторан "Мацони".

Сначала "Вира-Плюс" просила согласовать возведение многоэтажных (высотных) жилых домов, и общественное обсуждение по этому вопросу прошло в ее пользу. Затем на суд горожан вынесли вопрос о масштабах освоения площадки. "Вира-Плюс" попросила согласовать максимальный процент застройки в границах земельного участка — 85%. Во время общественных обсуждений поступила масса отрицательных отзывов, в том числе структура, выполняющая гособоронзаказ для Министерства обороны РФ. В итоге мэрия отказала компании в согласовании.

В конце февраля "Вира-Плюс" вновь вынесла вопрос на общественные обсуждения. Только на этот раз просила согласовать максимальный процент застройки на уровне 75%.

Чуда не случилось. Корректировка проекта не убедила местных жителей. Как и в прошлый раз они отметили, что в результате строительства нового ЖК увеличится нагрузка на общественный транспорт, дорожную и социальную инфраструктуру, а также на инженерные сети, и без того сильно изношенные. Также добавились замечания, что новый ЖК может испортить архитектурно-градостроительный облик поселка. Многие обозначили, что в проекте нет информации о создании достаточного количества парковочных мест. А жители домов, распололженных рядом с площадкой, заявили, что опасаются крытия солнечного света новым зданием.

Депстрой признал общественные обсуждения состоявшимися, а в рекомендации указал: "Учесть мнения участников, постоянно проживающих на территории, и иных участников, так как они содержат замечания и предложения".