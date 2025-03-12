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Строительство Строительство и недвижимость

Жители отказались согласовывать стройку высотного ЖК на окраине Самары

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прошли повторные публичные слушания по вопросу застройки участка в 11-м квартале поселка Мехзавод. Результаты для инициатора проекта — ООО "Специализированный застройщик "Вира-Плюс" Зульфии Халлиуловой — оказались неутешительными. Отрицательных отзывов вновь оказалось больше, чем положительных.

Фото: Александра Ламзина

Участок площадью 10,1 тыс. кв. метров, судьбу которого обсуждали на слушаниях, располагается в районе пересечения Московского шоссе и ул. Банной. Сейчас там пустырь. Рядом располагаются жилые дома и гаражи, со стороны Московского шоссе — гостиница и ресторан "Мацони".

Сначала "Вира-Плюс" просила согласовать возведение многоэтажных (высотных) жилых домов, и общественное обсуждение по этому вопросу прошло в ее пользу. Затем на суд горожан вынесли вопрос о масштабах освоения площадки. "Вира-Плюс" попросила согласовать максимальный процент застройки в границах земельного участка — 85%. Во время общественных обсуждений поступила масса отрицательных отзывов, в том числе структура, выполняющая гособоронзаказ для Министерства обороны РФ. В итоге мэрия отказала компании в согласовании.

В конце февраля "Вира-Плюс" вновь вынесла вопрос на общественные обсуждения. Только на этот раз просила согласовать максимальный процент застройки на уровне 75%.

Чуда не случилось. Корректировка проекта не убедила местных жителей. Как и в прошлый раз они отметили, что в результате строительства нового ЖК увеличится нагрузка на общественный транспорт, дорожную и социальную инфраструктуру, а также на инженерные сети, и без того сильно изношенные. Также добавились замечания, что новый ЖК может испортить архитектурно-градостроительный облик поселка. Многие обозначили, что в проекте нет информации о создании достаточного количества парковочных мест. А жители домов, распололженных рядом с площадкой, заявили, что опасаются крытия солнечного света новым зданием.

Депстрой признал общественные обсуждения состоявшимися, а в рекомендации указал: "Учесть мнения участников, постоянно проживающих на территории, и иных участников, так как они содержат замечания и предложения".

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 06 марта 2025 17:37 Самара без "Театральной": на стройке начался демонтаж тоннелепроходческого щита

Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.

Юлия N 01 марта 2025 07:59 Жители Самары выиграли суд за право на благоприятную среду

Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!

Ольга Громова 28 февраля 2025 15:48 Жители Самары выиграли суд за право на благоприятную среду

Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?

Аркадий Галицын 28 февраля 2025 11:46 Проект строительства небоскребов в Самаре вынесли на повторное обсуждение

Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!

Аркадий Галицын 22 февраля 2025 09:33 Мэрия Самары "завернула" проект небоскребов на Московском шоссе

Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.

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