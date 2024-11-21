Коллапс и военные секреты: проекту строительства ЖК вдоль Московского шоссе грозит отмена

В Самаре прошли еще одни общественные обсуждения по проекту застройки участка в 11-м квартале поселка Мехзавод. На этот раз наряду с положительными мнениями, было и много отрицательных.

Участок площадью 10,1 тыс. кв. метров, судьбу которого обсуждали на слушаниях, располагается в районе пересечения Московского шоссе и ул. Банной. Сейчас там пустырь. Рядом располагаются жилые дома и гаражи, со стороны Московского шоссе — гостиница и ресторан "Мацони".

Заявка на освоение площадки поступила от ООО "Специализированный застройщик "Вира-Плюс" Зульфии Халлиуловой. Сначала компания просила согласовать возведение многоэтажных (высотных) жилых домов, и общественные обсуждения по этому вопросу прошли в ее пользу.

Затем на суд горожан вынесли вопрос о масштабах освоения площадки. "Вира-Плюс" попросила согласовать максимальный процент застройки в границах земельного участка — 85%. Во время общественных обсуждений поступила масса отрицательных отзывов.

"Ухудшит жизнь и быт людей"

Большинство противников проекта отметили, что в результате строительства нового ЖК увеличится нагрузка на общественный транспорт, дорожную и социальную инфраструктуру, а также на инженерные сети, которые сильно изношены. Некоторые прямо писали, что появление новой высотки ухудшит качество их жизни. Вот самые интересные отзывы:

"Застройка создаст коллапс в транспортной инфраструктуре 11 квартала, так как выезд всего один!!! Прежде, чем планировать застройку, нужно построить дополнительные детские сады и школы, увеличить транспортную развязку! После реконструкции Московского шоссе к ЧМ у жителей 10 и 11 квартала возникли проблемы с выездом и въездом к своим домам".

"Дворы перегружены, авто ставить негде. Давления воды не хватает, на 5-х этажах люди моются ночью, днем колонки не зажигаются. Сети канализации нагружены на пределе. Социальная инфраструктура недостаточна для существующего населения. Это самое неразумное планирование, создающее напряжение в обществе и ухудшающее жизнь и быт людей. Я против!".

"Инфраструктура поселка перегружена, нет мест в садах и школах, больница в плачевном состоянии. Застройка Крутых Ключей, Новой Самары, ЖК "Рассвет" привела к бесконечным пробкам, Московское шоссе как стиральная доска от бесконечного потока транспорта, другой дороги в город просто нет. Недавняя коммунальная авария на единственном выезде с 10-11 кварталов показала насколько изношены сети водо- и газоснабжения. Вид этого дома не впишется в стaлинские и хрущевские постройки, да еще частный сектор вокруг".

"Я, как и все жители близлежащих домов, против! Перед нашими окнами вырастут эти глыбы и закроют доступ света, которого итак не хватает. 17-этажка с южной стороны от 5-этажки, перед окнами!!! Жильцы 29 дома просто в ужасе от планирующейся застройки! Как такое вообще могло прийти в голову проектировщикам?!".

"Hе нужна многоэтажная застройка. И так люди на транспорте ни заехать, ни выехать не могут. В автобусы не залезешь ни вечером, ни утром".

Некоторые горожане вспомнили, что когда-то на этом пустыре был детский сад, и предложили построить там такой же объект либо спортивный — например, бассейн. Были предложения и по организации парковой зоны.

Ради гособоронзаказа

Также среди противников проекта оказалось АО "1253 Центральная ремонтная база радиолокационного вооружения". Вот какой отзыв компания прислала в департамент градостроительства:

"АО "1253 ЦРБ РЛВ" входит в состав интегрированной структуру акционерного общества "Концерн военно-космической обороны "Алмаз — Антей" и включено в перечень организаций оборонно-промышленного комплекса. Основным видом деятельности является ремонт машин и оборудования. В настоящее время в связи с проведением специальной военной операции для исполнения государственного оборонного заказа в интересах Министерства обороны РФ, концерн рассматривает вопрос о возобновлении производственной деятельности АО "1253 ЦРБ РЛВ" и увеличении мощностей. Предприятие осуществляет производственную деятельность на соседнем участке и крайне заинтересовано в безопасном использовании важнейших производственных мощностей на данной промышленной территории. Получение информации о них, в том числе визуальное отслеживание деятельности базы, является информацией ограниченного доступа. В современных реалиях, в условиях проведения СВО распространение указанной информации может повлечь необратимые отрицательные последствия для АО "1253 ЦРБ РЛВ".

Положительные мнения — вне учета

Что касается положительных мнений, то большинство из них выглядели весьма формально. Но были и развернутые:

"Хорошая идея закрытого двора без машин и общедоступная парковка под всем жилым комплексом".

"Повторюсь, квартал надо развивать. Застройка плотная, но в городе везде так".

"В этом районе не хватает новых coвременных домов".

Согласно подсчетам организаторов общественных обсуждений, всего поступило 152 отрицательных и 339 положительных мнений. Результаты направят в профильную комиссию при главе города для обсуждения с рекомендацией учесть отрицательные мнения, которые содержат конкретные замечания и поступили от участников, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводили общественные обсуждения.

Рассмотрение других отзывов сочли нецелесообразным. Основная причина заключается в том, что оставившие их люди не являются жителями района. Исключение решили сделать только для АО "1253 ЦРБ РЛВ", так как отрицательный отзыв компании содержит конкретные замечания.