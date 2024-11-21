Коллапс и военные секреты: проекту строительства ЖК вдоль Московского шоссе грозит отмена

В Самаре прошли еще одни общественные обсуждения по проекту застройки участка в 11-м квартале поселка Мехзавод. На этот раз наряду с положительными мнениями, было и много отрицательных.
Участок площадью 10,1 тыс. кв. метров, судьбу которого обсуждали на слушаниях, располагается в районе пересечения Московского шоссе и ул. Банной. Сейчас там пустырь. Рядом располагаются жилые дома и гаражи, со стороны Московского шоссе — гостиница и ресторан "Мацони".
Заявка на освоение площадки поступила от ООО "Специализированный застройщик "Вира-Плюс" Зульфии Халлиуловой. Сначала компания просила согласовать возведение многоэтажных (высотных) жилых домов, и общественные обсуждения по этому вопросу прошли в ее пользу.
Затем на суд горожан вынесли вопрос о масштабах освоения площадки. "Вира-Плюс" попросила согласовать максимальный процент застройки в границах земельного участка — 85%. Во время общественных обсуждений поступила масса отрицательных отзывов.
"Ухудшит жизнь и быт людей"
Большинство противников проекта отметили, что в результате строительства нового ЖК увеличится нагрузка на общественный транспорт, дорожную и социальную инфраструктуру, а также на инженерные сети, которые сильно изношены. Некоторые прямо писали, что появление новой высотки ухудшит качество их жизни. Вот самые интересные отзывы:
"Застройка создаст коллапс в транспортной инфраструктуре 11 квартала, так как выезд всего один!!! Прежде, чем планировать застройку, нужно построить дополнительные детские сады и школы, увеличить транспортную развязку! После реконструкции Московского шоссе к ЧМ у жителей 10 и 11 квартала возникли проблемы с выездом и въездом к своим домам".
"Дворы перегружены, авто ставить негде. Давления воды не хватает, на 5-х этажах люди моются ночью, днем колонки не зажигаются. Сети канализации нагружены на пределе. Социальная инфраструктура недостаточна для существующего населения. Это самое неразумное планирование, создающее напряжение в обществе и ухудшающее жизнь и быт людей. Я против!".
"Инфраструктура поселка перегружена, нет мест в садах и школах, больница в плачевном состоянии. Застройка Крутых Ключей, Новой Самары, ЖК "Рассвет" привела к бесконечным пробкам, Московское шоссе как стиральная доска от бесконечного потока транспорта, другой дороги в город просто нет. Недавняя коммунальная авария на единственном выезде с 10-11 кварталов показала насколько изношены сети водо- и газоснабжения. Вид этого дома не впишется в стaлинские и хрущевские постройки, да еще частный сектор вокруг".
"Я, как и все жители близлежащих домов, против! Перед нашими окнами вырастут эти глыбы и закроют доступ света, которого итак не хватает. 17-этажка с южной стороны от 5-этажки, перед окнами!!! Жильцы 29 дома просто в ужасе от планирующейся застройки! Как такое вообще могло прийти в голову проектировщикам?!".
"Hе нужна многоэтажная застройка. И так люди на транспорте ни заехать, ни выехать не могут. В автобусы не залезешь ни вечером, ни утром".
Некоторые горожане вспомнили, что когда-то на этом пустыре был детский сад, и предложили построить там такой же объект либо спортивный — например, бассейн. Были предложения и по организации парковой зоны.
Ради гособоронзаказа
Также среди противников проекта оказалось АО "1253 Центральная ремонтная база радиолокационного вооружения". Вот какой отзыв компания прислала в департамент градостроительства:
"АО "1253 ЦРБ РЛВ" входит в состав интегрированной структуру акционерного общества "Концерн военно-космической обороны "Алмаз — Антей" и включено в перечень организаций оборонно-промышленного комплекса. Основным видом деятельности является ремонт машин и оборудования. В настоящее время в связи с проведением специальной военной операции для исполнения государственного оборонного заказа в интересах Министерства обороны РФ, концерн рассматривает вопрос о возобновлении производственной деятельности АО "1253 ЦРБ РЛВ" и увеличении мощностей. Предприятие осуществляет производственную деятельность на соседнем участке и крайне заинтересовано в безопасном использовании важнейших производственных мощностей на данной промышленной территории. Получение информации о них, в том числе визуальное отслеживание деятельности базы, является информацией ограниченного доступа. В современных реалиях, в условиях проведения СВО распространение указанной информации может повлечь необратимые отрицательные последствия для АО "1253 ЦРБ РЛВ".
Положительные мнения — вне учета
Что касается положительных мнений, то большинство из них выглядели весьма формально. Но были и развернутые:
"Хорошая идея закрытого двора без машин и общедоступная парковка под всем жилым комплексом".
"Повторюсь, квартал надо развивать. Застройка плотная, но в городе везде так".
"В этом районе не хватает новых coвременных домов".
Согласно подсчетам организаторов общественных обсуждений, всего поступило 152 отрицательных и 339 положительных мнений. Результаты направят в профильную комиссию при главе города для обсуждения с рекомендацией учесть отрицательные мнения, которые содержат конкретные замечания и поступили от участников, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводили общественные обсуждения.
Рассмотрение других отзывов сочли нецелесообразным. Основная причина заключается в том, что оставившие их люди не являются жителями района. Исключение решили сделать только для АО "1253 ЦРБ РЛВ", так как отрицательный отзыв компании содержит конкретные замечания.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.