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Строительство Строительство и недвижимость

Учредителей "Прогресс-Н" освободили от возмещения ущерба государству

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд отказал региональному министерству строительства и прокурору Советского района Самары во взыскании имущественного вреда с учредителей строительной компании ООО "Прогресс-Н".

Фото: Юлия Шехмаметьева

В конце 2024 г. Куйбышевский районный суд Самары постановил взыскать с Николая и Эдуарда Нешпоров 44,9 млн рублей. В такую сумму истцы рассчитали вред, причиненный неправомерными действиями учредителей строительной организации. Областной суд пересмотрел дело и отказал во взыскании денег.

Напомним, в ноябре 2013 г. на конкурсной основе "Прогресс-Н" получил для завершения строительства проблемный объект на ул. Советской Армии, 121. Организация должна была удовлетворить права требования 251 дольщика на получение 316 квартир общей площадью более 15,8 тыс. кв. метра. А региональный минстрой предоставил застройщику субсидии на общую сумму 44 млн руб. для возмещения затрат на строительство.

Однако в мае 2022 г. Арбитражный суд Самарской области признал застройщика банкротом. "Прогресс-Н" не успел достроить жилой комплекс. 

В связи с неисполнением обязательств прокуратура и минстрой подали заявление в суд о возврате бюджетных денег.

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