Учредителей "Прогресс-Н" освободили от возмещения ущерба государству

Самарский областной суд отказал региональному министерству строительства и прокурору Советского района Самары во взыскании имущественного вреда с учредителей строительной компании ООО "Прогресс-Н".
В конце 2024 г. Куйбышевский районный суд Самары постановил взыскать с Николая и Эдуарда Нешпоров 44,9 млн рублей. В такую сумму истцы рассчитали вред, причиненный неправомерными действиями учредителей строительной организации. Областной суд пересмотрел дело и отказал во взыскании денег.
Напомним, в ноябре 2013 г. на конкурсной основе "Прогресс-Н" получил для завершения строительства проблемный объект на ул. Советской Армии, 121. Организация должна была удовлетворить права требования 251 дольщика на получение 316 квартир общей площадью более 15,8 тыс. кв. метра. А региональный минстрой предоставил застройщику субсидии на общую сумму 44 млн руб. для возмещения затрат на строительство.
Однако в мае 2022 г. Арбитражный суд Самарской области признал застройщика банкротом. "Прогресс-Н" не успел достроить жилой комплекс.
В связи с неисполнением обязательств прокуратура и минстрой подали заявление в суд о возврате бюджетных денег.
Последние комментарии
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?