Учредители обанкротившегося застройщика "Прогресс-Н" должны будут вернуть области 44 млн рублей

Куйбышевский районный суд Самары взыскал со строительной компании ООО "Прогресс-Н" 44 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В ноябре 2013 г. на конкурсной основе "Прогресс-Н" получил для завершения строительства проблемный объект на ул. Советской Армии, 121. Организация должна была удовлетворить права требования 251 дольщика на получение 316 квартир общей площадью более 15 тыс. кв. м. А региональный минстрой предоставил застройщику четыре субсидии на общую сумму 44 млн руб. для возмещения затрат на строительство.
Однако "Прогресс-Н" свои обязательства не исполнил, здание до сих пор не ввели в эксплуатацию. А в мае 2022 г. Арбитражный суд Самарской области признал застройщика банкротом.
Теперь учредители ООО "Прогресс-Н" должны солидарно выплатить в пользу Самарской области 44 млн рублей.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.