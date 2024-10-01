Учредители обанкротившегося застройщика "Прогресс-Н" должны будут вернуть области 44 млн рублей

Куйбышевский районный суд Самары взыскал со строительной компании ООО "Прогресс-Н" 44 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В ноябре 2013 г. на конкурсной основе "Прогресс-Н" получил для завершения строительства проблемный объект на ул. Советской Армии, 121. Организация должна была удовлетворить права требования 251 дольщика на получение 316 квартир общей площадью более 15 тыс. кв. м. А региональный минстрой предоставил застройщику четыре субсидии на общую сумму 44 млн руб. для возмещения затрат на строительство.

Однако "Прогресс-Н" свои обязательства не исполнил, здание до сих пор не ввели в эксплуатацию. А в мае 2022 г. Арбитражный суд Самарской области признал застройщика банкротом.

Теперь учредители ООО "Прогресс-Н" должны солидарно выплатить в пользу Самарской области 44 млн рублей.