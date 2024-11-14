Самарцы одобрили строительство нового ЖК вдоль Московского шоссе

Мэрия Самары подвели итоги общественных обсуждений проекта возведения нового жилого комплекса на окраине города. Судя по опубликованному заключению, прошли они в пользу застройщика.

Участок площадью 10,1 тыс. кв. метров, судьбу которого обсуждали на слушаниях, располагается в 11-м квартале поселка Мехзавод, в районе пересечения Московского шоссе и ул. Банной. Сейчас там пустырь. Рядом располагаются жилые дома и гаражи, со стороны Московского шоссе — гостиница и ресторан "Мацони".

Заявка на освоение площадки поступила от ООО "Специализированный застройщик "Вира-Плюс" Зульфии Халлиуловой. Компания попросила согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства., а именно — возведение многоэтажных (высотных) жилых домов с максимальным процентом застройки в границах земельного участка — 85%.

Согласно заключению мэрии, во время обсуждения проекта поступило 95 мнений самарцев. И все они — положительные. Большинство выглядят весьма формально и буквально содержат только слова "положительное мнение". Но есть и развернутые. Например:

"Выражаю положительное мнение по проекту. Это поможет развитию микрорайона в качестве привлекательного места для жизни молодых людей. Кроме того, необходимо развивать отдельные районы города и их инфраструктуру для того, чтобы городская жизнь была более разнородна".

Однако 5 отзывов не засчитали. Как оказалось, их оставили граждане, незарегистрированные в Самаре.