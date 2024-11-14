Самарцы одобрили строительство нового ЖК вдоль Московского шоссе

Мэрия Самары подвели итоги общественных обсуждений проекта возведения нового жилого комплекса на окраине города. Судя по опубликованному заключению, прошли они в пользу застройщика.
Участок площадью 10,1 тыс. кв. метров, судьбу которого обсуждали на слушаниях, располагается в 11-м квартале поселка Мехзавод, в районе пересечения Московского шоссе и ул. Банной. Сейчас там пустырь. Рядом располагаются жилые дома и гаражи, со стороны Московского шоссе — гостиница и ресторан "Мацони".
Заявка на освоение площадки поступила от ООО "Специализированный застройщик "Вира-Плюс" Зульфии Халлиуловой. Компания попросила согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства., а именно — возведение многоэтажных (высотных) жилых домов с максимальным процентом застройки в границах земельного участка — 85%.
Согласно заключению мэрии, во время обсуждения проекта поступило 95 мнений самарцев. И все они — положительные. Большинство выглядят весьма формально и буквально содержат только слова "положительное мнение". Но есть и развернутые. Например:
"Выражаю положительное мнение по проекту. Это поможет развитию микрорайона в качестве привлекательного места для жизни молодых людей. Кроме того, необходимо развивать отдельные районы города и их инфраструктуру для того, чтобы городская жизнь была более разнородна".
Однако 5 отзывов не засчитали. Как оказалось, их оставили граждане, незарегистрированные в Самаре.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.