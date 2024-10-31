На окраине Самары хотят построить еще один высотный ЖК

В Самаре стартовали общественные обсуждения по вопросу застройки участка на окраине города. Он располагается в 11-м квартале поселка Мехзавод, в районе пересечения Московского шоссе и ул. Банной.

Как указано в сообщении мэрии, заявка поступила от ООО "Специализированный застройщик "Вира-Плюс" Зульфии Халлиуловой. Компания попросила согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

"Площадь участка с оставляет 10,1 тыс. кв. метров. "Вира-Плюс" попросила согласовать возведение многоэтажных (высотных) жилых домов с максимальным процентом застройки в границах земельного участка — 85%", — говорится в сообщении мэрии.

Сейчас на этом участке пустырь. Рядом располагаются жилые дома и гаражи, со стороны Московского шоссе — гостиница и ресторан.

Высказать свое мнение о проекте горожане смогут с 7 по 14 ноября включительно — как в департаменте градостроительства, где будет открыта экспозиция, так и на сайте мэрии.