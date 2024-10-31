На окраине Самары хотят построить еще один высотный ЖК

В Самаре стартовали общественные обсуждения по вопросу застройки участка на окраине города. Он располагается в 11-м квартале поселка Мехзавод, в районе пересечения Московского шоссе и ул. Банной.
Как указано в сообщении мэрии, заявка поступила от ООО "Специализированный застройщик "Вира-Плюс" Зульфии Халлиуловой. Компания попросила согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
"Площадь участка с оставляет 10,1 тыс. кв. метров. "Вира-Плюс" попросила согласовать возведение многоэтажных (высотных) жилых домов с максимальным процентом застройки в границах земельного участка — 85%", — говорится в сообщении мэрии.
Сейчас на этом участке пустырь. Рядом располагаются жилые дома и гаражи, со стороны Московского шоссе — гостиница и ресторан.
Высказать свое мнение о проекте горожане смогут с 7 по 14 ноября включительно — как в департаменте градостроительства, где будет открыта экспозиция, так и на сайте мэрии.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.