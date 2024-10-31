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На окраине Самары хотят построить еще один высотный ЖК В каждом из регионов Поволжья застройщики ИЖС уже провели хотя бы одну сделку с эскроу Самарские борцы провели совместные сборы с китайскими коллегами В Самаре на реставрацию Дома Кириллова выделили 48 млн рублей "ЖК на парковке - абсурд": самарцы высказались о застройке участка у "Парк Хауса"

Строительство Строительство и недвижимость

На окраине Самары хотят построить еще один высотный ЖК

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре стартовали общественные обсуждения по вопросу застройки участка на окраине города. Он располагается в 11-м квартале поселка Мехзавод, в районе пересечения Московского шоссе и ул. Банной.

Фото: Волга Ньюс

Как указано в сообщении мэрии, заявка поступила от ООО "Специализированный застройщик "Вира-Плюс" Зульфии Халлиуловой. Компания попросила согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

"Площадь участка с оставляет 10,1 тыс. кв. метров. "Вира-Плюс" попросила согласовать возведение многоэтажных (высотных) жилых домов с максимальным процентом застройки в границах земельного участка — 85%", — говорится в сообщении мэрии.

Сейчас на этом участке пустырь. Рядом располагаются жилые дома и гаражи, со стороны Московского шоссе — гостиница и ресторан.

Высказать свое мнение о проекте горожане смогут с 7 по 14 ноября включительно — как в департаменте градостроительства, где будет открыта экспозиция, так и на сайте мэрии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

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