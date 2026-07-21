СК "Империя" просудила продление договора КРТ у Безымянского рынка на 6 лет

ООО "СК "Империя" через суд добился продления срока договора о комплексном развитии территории около Безымянского рынка в Самаре. Иск компании к мэрии 14 июля удовлетворил областной арбитраж.

Напомним, договор в границах улиц Вольской, Воронежской, Свободы и Калинина о КРТ был подписан в 2018 году. Срок его действия — 15 лет. На земельном участке находятся двухэтажные жилые дома и торговые площадки, включая Безымянский рынок. По соглашению застройщик должен был расселить жильцов старых зданий, снести эти объекты и построить новые.

Мэрия дважды расторгала договор, и дважды компания отменяла эти решения через суд. Причиной расторжения было отсутствие проекта планировки и межевания территории. Компании удалось доказать, что задержки связаны с объективными причинами.

Теперь же "Империя" добилась продления срока реализации проекта до 21 года со дня подписания — то есть до января 2039 года. Расселить существующие дома должны за 16 лет — до января 2034 года.

Отметим, что в июне 2026 г. концепция КРТ на этой территории была утверждена на заседании Градостроительного совета Самарской области. В начале июля директор "Империи" Александр Попов озвучил ее подробности. Судя по представленной им схеме, планируется строительство домов высотой в 9-22 этажа по обеим сторонам Безымянского рынка. Первые пять этажей домов планируется оформить в стиле существующей застройки Безымянки.



