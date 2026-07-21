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Строительство Строительство и недвижимость

СК "Империя" просудила продление договора КРТ у Безымянского рынка на 6 лет

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "СК "Империя" через суд добился продления срока договора о комплексном развитии территории около Безымянского рынка в Самаре. Иск компании к мэрии 14 июля удовлетворил областной арбитраж.

Фото: Александра Ламзина

Напомним, договор в границах улиц Вольской, Воронежской, Свободы и Калинина о КРТ был подписан в 2018 году. Срок его действия — 15 лет. На земельном участке находятся двухэтажные жилые дома и торговые площадки, включая Безымянский рынок. По соглашению застройщик должен был расселить жильцов старых зданий, снести эти объекты и построить новые.

Мэрия дважды расторгала договор, и дважды компания отменяла эти решения через суд. Причиной расторжения было отсутствие проекта планировки и межевания территории. Компании удалось доказать, что задержки связаны с объективными причинами.

Теперь же "Империя" добилась продления срока реализации проекта до 21 года со дня подписания — то есть до января 2039 года. Расселить существующие дома должны за 16 лет — до января 2034 года.

Отметим, что в июне 2026 г. концепция КРТ на этой территории была утверждена на заседании Градостроительного совета Самарской области. В начале июля директор "Империи" Александр Попов озвучил ее подробности. Судя по представленной им схеме, планируется строительство домов высотой в 9-22 этажа по обеим сторонам Безымянского рынка. Первые пять этажей домов планируется оформить в стиле существующей застройки Безымянки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

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