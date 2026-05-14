На берегу Волги в Самаре хотят построить трехуровневый ЖК

Градостроительный совет при губернаторе Самарской области рассмотрит проект нового жилого комплекса на берегу Волги в Самаре. Об этом сообщает региональное министерство градостроительной политики.

ЖК планируется возвести на территории бывшего Силикатного завода около ЖК "Ладья" и Софийского собора. Сообщается - здесь по инициативе собственника участка будет реализован проект комплексного развития территории.

"Инвестор проявил инициативу и сам обратился в министерство градостроительной политики с тем, чтобы застроить эту территории по новым нормам, запущенным в Самарской области по инициативе губернатора", - отметили в министерстве.

Предполагается, что здесь появится жилой комплекс с подземной парковкой. Он будет выстроен на трех уровнях, равномерно поднимающихся от Софийской площади до ЖК "Парус".

Здесь проляжет пешеходный бульвар и будут обустроены проезды по дворам, так чтобы там могли развернуться пожарные машины и спецтехника. Также инвестор построит детский сад на 245 мест, который потом будет передан в собственность муниципалитета.

"Важно отметить, что инвесторы запроектировали свою территорию с учетом публичных интересов: остается возможность дальнейшего развития самарской набережной", - добавили в минграде.