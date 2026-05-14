На берегу Волги в Самаре хотят построить трехуровневый ЖК

На берегу Волги в Самаре хотят построить трехуровневый ЖК

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Градостроительный совет при губернаторе Самарской области рассмотрит проект нового жилого комплекса на берегу Волги в Самаре. Об этом сообщает региональное министерство градостроительной политики.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

ЖК планируется возвести на территории бывшего Силикатного завода около ЖК "Ладья" и Софийского собора. Сообщается - здесь по инициативе собственника участка будет реализован проект комплексного развития территории.

"Инвестор проявил инициативу и сам обратился в министерство градостроительной политики с тем, чтобы застроить эту территории по новым нормам, запущенным в Самарской области по инициативе губернатора", - отметили в министерстве.

Предполагается, что здесь появится жилой комплекс с подземной парковкой. Он будет выстроен на трех уровнях, равномерно поднимающихся от Софийской площади до ЖК "Парус". 

фото: министерство градостроительной политики СО

Здесь проляжет пешеходный бульвар и будут обустроены проезды по дворам, так чтобы там могли развернуться пожарные машины и спецтехника. Также инвестор построит детский сад на 245 мест, который потом будет передан в собственность муниципалитета. 

"Важно отметить, что инвесторы запроектировали свою территорию с учетом публичных интересов: остается возможность дальнейшего развития самарской набережной", - добавили в минграде.

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

