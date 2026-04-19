Минстрой: "Количество коттеджных поселков в Самарской области будет только расти"

Потенциал индивидуального жилищного строительства Самарской области не исчерпан. Эта часть рынка продолжит развиваться. Такое заявление в интервью Волга Ньюс сделал врио главы регионального минстроя Александр Фомин.

Александр Фомин: "Новых застройщиков в Самару привлекает недооцененный потенциал" Строительный рынок Самарской области становится более конкурентным, но есть проблемы с продажами, качеством и темпами возведения жилья. Удается ли их преодолеть? Кто поборется за покупателя с местными застройщиками? Где появятся новые микрорайоны? Что будет с ценами на жилье? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

"Количество коттеджных поселков будет только расти. При этом наши требования к этим застройщикам будут такими же, как и к тем, кто возводит многоэтажки. Как минимум, новые поселки должны быть обеспечены дорогами и инженерным коммуникациями, а правительству выделены участки под детские сады и школы с соответствующими проектами", — отметил врио министра.

Ежегодно ИЖС в Самарской области строят больше, чем многоэтажек. По итогам 2025 года объем ввода в эксплуатацию составил 996 тысяч кв. метров. Показатель МКД же был 671,3 тысячи кв. метров.

Возводят коттеджные поселки как на окраинах Самары и Тольятти, так и в сельских районах. Минстрой видит потенциал для такой застройки и в Жигулевске.