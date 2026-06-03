Сбер: российские компании могут управлять процентным риском в цифровых каналах

Теперь российские компании могут управлять стоимостью кредитов с помощью производных финансовых инструментов (ПФИ) прямо в интернет-банке СберБизнес и SberCIB Terminal. Об этом на ПМЭФ-2026 рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Сбер развивает омниканальную модель управления процентным риском, в которой решения стали доступны в разных каналах с учётом потребностей клиентов.

Для профессиональных участников рынка и казначейств крупных компаний линейка процентных ПФИ представлена в SberCIB Terminal — с расширенным функционалом, рыночной аналитикой и глубокой настройкой сделок.

Для компаний среднего и крупного бизнеса базовые стратегии хеджирования, включая сделки кэп, ограничивающие рост ставки, и "процентный коридор", позволяющие зафиксировать диапазон её колебаний, доступны в интернет‑банке СберБизнес в связке с оформлением и обслуживанием кредитов.

В ближайшее время линейку дополнят сделки флор, позволяющие снижать стоимость обслуживания кредита с фиксированной ставкой, и процентный своп, который даёт возможность менять тип ставки с плавающей на фиксированную.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Компаниям важны не отдельные продукты, а решения их бизнес-задач. В условиях цикличности денежно-кредитной политики и рыночной неопределённости им нужна системная защита от изменения ставок, работающая при различных сценариях. Сбер активно участвует в развитии рынка процентных ПФИ и последовательно выстраивает омниканальный сервис, чтобы клиенты могли оперативно управлять процентным риском в цифровом формате в рамках наших платформ SberCIB Terminal, интернет-банк СберБизнес. Совместно с Московской биржей мы создали линейку биржевых инструментов управления процентным риском на секции СПФИ, где выступаем одним из маркетмейкеров и провайдеров ликвидности. Это позволит и профессиональным участникам, и компаниям реального сектора использовать хеджирование в привычных для них цифровых интерфейсах, экономя время и ресурсы".

Возможности по управлению процентным риском в SberCIB Terminal. Сбер расширил функционал мультипродуктовой платформы SberCIB Terminal, добавив сделки кэп, кэп с барьером, флор и процентный своп с рыночными котировками и оперативным исполнением. Ранее в терминале были доступны хеджирование валютных и товарных рисков, конверсионные сделки, управление ликвидностью и закрытая аналитика финансового рынка.

Теперь корпоративные клиенты и финансовые институты в одном интерфейсе получают комплекс сервисов — от анализа котировок и расчёта параметров сделок до управления портфелем. Это позволяет выстраивать стратегию управления риском для прогнозирования денежных потоков.

Возможности по управлению процентным риском интернет-банка СберБизнес. В интернет-банке СберБизнес компании среднего и крупного бизнеса могут не только оформить кредит онлайн, но и зафиксировать комфортный уровень плавающей ставки по нему с помощью сделок кэп, кэп с барьером и стратегии "процентный коридор". Такая цифровая подача хеджирования помогает оперативно встроить управление процентным риском в привычный кредитный процесс. В ближайшее время линейка будет дополнена сделками флор, которые расширят возможности бизнеса по работе с фиксированными ставками.