Банк ДОМ.РФ: Самарская область в десятке регионов с высоким уровнем одобрения кредитов для подрядчиков ИЖС с эскроу

В топ-10 регионов с высоким уровнем одобрения кредитных сделок с подрядчиками, ведущими индивидуальное жилое строительство с механизмом эскроу, вошла Самарская область (60%), а также Тамбовская область и Чеченская Республика (57%), Томская (54%), Тюменская и Нижегородская области (52%), Курганская область, Алтай и Республика Бурятия (50%). Уровень одобрения по кредитам проанализировали в Банк ДОМ.РФ.
Самую высокую конверсию из поданных заявок в одобренные банком сделки по финансированию проектов демонстрируют такие регионы, как Ямало-Ненецкий автономный округ (67%) и Липецкая область (63%).
Ряд регионов в текущий момент демонстрируют показатели конверсии из заявок в сделки ниже среднего. Это, в частности, Забайкальский край, Архангельская и Ивановская области и другие.
На решение банка о финансировании подрядчика ИЖС с эскроу влияет множество параметров. Основные из них касаются прозрачности деятельности компании. Подрядчики, которые демонстрируют официальную отчетность, динамику заключения договоров и проводят операции в цивилизованном поле, как правило, получают от банка положительное решение и имеют возможность привлекать больший объем финансирования в банке и поддерживать темпы развития своего бизнеса.
"Оценку благонадежности, достаточную для одобрения кредита в банке, проходят в среднем 79% обратившихся клиентов. При этом всю сумму в полном объеме, которую изначально запрашивали, получают около 5% заемщиков. Отмечу, что решение банка в отказе финансирования или снижении суммы обычно не финальное. Мы подробно анализируем показатели потенциального заемщика и всегда даем рекомендации - как повысить прозрачность своей деятельности, чтобы быть более предсказуемым для банков, иметь возможность привлекать финансирование и наращивать объемы своего бизнеса", - пояснила вице-президент, директор блока "Транзакционный бизнес" Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.
