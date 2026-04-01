"Глобал Вижн" рассказал, как ускорит строительство жилья в Самаре

Холдинг "Глобал Вижн" принял участие в стратегической сессии Минстроя Самарской области и ДОМ.РФ, где ключевые игроки рынка обсудили переход строительной отрасли к цифровым моделям управления. Главный вопрос - не просто внедрение технологий, а их реальное влияние на скорость, качество и экономику проектов.

Сегодня девелоперы оказались в новой реальности: строить нужно быстрее, точнее и с минимальными ошибками. При этом рынок уже насыщен инструментами - от CRM до финансовых моделей и систем строительного учета. Но, как показывает практика, само наличие цифровых решений не гарантирует роста эффективности.

По словам врио министра строительства Самарской области Александра Фомина, регион стал одним из первых, где стартовал пилотный проект ДОМ.РФ. Это означает, что новые стандарты цифровой зрелости застройщиков начнут внедряться уже сейчас. В перспективе участие в государственных программах и позиция региона в федеральных рейтингах будут напрямую зависеть от уровня цифровизации компаний.

В "Глобал Вижн" этот вызов воспринимают как точку роста. Холдинг уже реализует стратегию цифровой трансформации до 2028 года, фокусируясь не на внедрении отдельных решений, а на перестройке управленческой логики.

"У нас есть все базовые инструменты: CRM, финансовые модели, строительный учет. Но управляемость от этого автоматически не растет. Данные есть, а решения по-прежнему принимаются вручную и с задержкой", - отметил директор по цифровизации холдинга Джахонгир Джамолов.

Ключевая проблема, по его словам, - разрыв между данными и управленческими действиями. Сигналы фиксируются, но не встроены в сценарии принятия решений. Например, снижение продаж может быть зафиксировано системой, но реакция на него происходит с опозданием.

В холдинге делают ставку на изменение подхода:

- фокус смещается с внедрения IT-систем на управление процессами;

- продажи, строительство и финансы объединяются в единый контур;

- реакция на отклонения происходит в моменте, а не постфактум.

"Сегодня отрасль часто ориентируется на точность отчетности, а не на скорость решений. Но через месяц - это уже не управление, а фиксация. Важно реагировать здесь и сейчас", - подчеркнул представитель девелоперского холдинга "Глобал Вижн".

Главный вывод, к которому пришли в компании: на рынке нет дефицита инструментов - есть дефицит их встроенности в управленческие процессы. Когда цифровые решения становятся частью непрерывного цикла "сигнал - решение - действие", даже существующие системы начинают работать на результат.

Для рынка это означает смену парадигмы. К 2027 году цифровые инструменты станут обязательным условием участия в государственных программах. И тот девелопер, который уже сейчас выстраивает управляемые процессы, получает конкурентное преимущество.

В конечном итоге изменения затронут и покупателей. Более прозрачные процессы позволят точнее прогнозировать сроки строительства, быстрее реагировать на риски и повышать общее качество продукта.