"Глобал Вижн" рассказал, как ускорит строительство жилья в Самаре

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Холдинг "Глобал Вижн" принял участие в стратегической сессии Минстроя Самарской области и ДОМ.РФ, где ключевые игроки рынка обсудили переход строительной отрасли к цифровым моделям управления. Главный вопрос - не просто внедрение технологий, а их реальное влияние на скорость, качество и экономику проектов.

Фото: предоставлено "Глобал вижн"

Сегодня девелоперы оказались в новой реальности: строить нужно быстрее, точнее и с минимальными ошибками. При этом рынок уже насыщен инструментами - от CRM до финансовых моделей и систем строительного учета. Но, как показывает практика, само наличие цифровых решений не гарантирует роста эффективности.

По словам врио министра строительства Самарской области Александра Фомина, регион стал одним из первых, где стартовал пилотный проект ДОМ.РФ. Это означает, что новые стандарты цифровой зрелости застройщиков начнут внедряться уже сейчас. В перспективе участие в государственных программах и позиция региона в федеральных рейтингах будут напрямую зависеть от уровня цифровизации компаний.

В "Глобал Вижн" этот вызов воспринимают как точку роста. Холдинг уже реализует стратегию цифровой трансформации до 2028 года, фокусируясь не на внедрении отдельных решений, а на перестройке управленческой логики.

"У нас есть все базовые инструменты: CRM, финансовые модели, строительный учет. Но управляемость от этого автоматически не растет. Данные есть, а решения по-прежнему принимаются вручную и с задержкой", - отметил директор по цифровизации холдинга Джахонгир Джамолов.

Ключевая проблема, по его словам, - разрыв между данными и управленческими действиями. Сигналы фиксируются, но не встроены в сценарии принятия решений. Например, снижение продаж может быть зафиксировано системой, но реакция на него происходит с опозданием.

В холдинге делают ставку на изменение подхода:
 - фокус смещается с внедрения IT-систем на управление процессами;
 - продажи, строительство и финансы объединяются в единый контур;
 - реакция на отклонения происходит в моменте, а не постфактум.

"Сегодня отрасль часто ориентируется на точность отчетности, а не на скорость решений. Но через месяц - это уже не управление, а фиксация. Важно реагировать здесь и сейчас", - подчеркнул представитель девелоперского холдинга "Глобал Вижн".

Главный вывод, к которому пришли в компании: на рынке нет дефицита инструментов - есть дефицит их встроенности в управленческие процессы. Когда цифровые решения становятся частью непрерывного цикла "сигнал - решение - действие", даже существующие системы начинают работать на результат.

Для рынка это означает смену парадигмы. К 2027 году цифровые инструменты станут обязательным условием участия в государственных программах. И тот девелопер, который уже сейчас выстраивает управляемые процессы, получает конкурентное преимущество.

В конечном итоге изменения затронут и покупателей. Более прозрачные процессы позволят точнее прогнозировать сроки строительства, быстрее реагировать на риски и повышать общее качество продукта.

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

