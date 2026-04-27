16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
От склада до офиса: Авито Услуги запустили раздел для коммерческого строительства

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

От склада до офиса: Авито Услуги запустили раздел для коммерческого строительства

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На Авито Услуги появилась новая категория "Коммерческое строительство", объединяющая предложения по строительству производственных, складских, торговых и офисных объектов, а также инфраструктуры сферы услуг и социальной недвижимости. В ней собраны предложения для бизнеса — от специализированных работ до возведения объектов под ключ, что расширяет возможности поиска подрядчиков и субподрядчиков для коммерческих проектов.

Структура объявлений позволяет учитывать ключевые параметры B2B-заказов — формат работы с юридическими лицами и готовность участвовать в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ, что упрощает подбор подрядчиков под требования конкретных проектов.

Запуск категории обусловлен структурными изменениями рынка. По данным издания "Коммерсант", по итогам 2025 года объем онлайн-продаж в России превысил 11,5 трлн рублей (+28% год к году). Рост электронной коммерции требует расширения физической сети: на начало 2026 года в стране работало более 226 тыс. пунктов выдачи заказов (ПВЗ), что на 44,7% больше, чем годом ранее. К 2027 году их число может достичь 300 тыс. Это формирует устойчивый спрос — от отделки помещений до возведения распределительных центров.

"Ситуация на рынке коммерческой недвижимости меняется: в 2026 году инвесторы чаще фокусируются на адаптации существующих площадей и привлечении подрядчиков под конкретные этапы работ. Данные платформы это подтверждают: за последние полгода спрос в категории "Ремонт коммерческих помещений" вырос в 5 раз. При этом компании используют разные модели работы — от проектов под ключ до привлечения специалистов с узкой экспертизой. Мы видим это по структуре спроса и учитываем при развитии категорий, чтобы бизнесу было проще находить подрядчиков под задачи разного масштаба", — отметила Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления "Ремонт и строительство" на Авито.

Гид потребителя

Последние комментарии

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3