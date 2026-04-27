От склада до офиса: Авито Услуги запустили раздел для коммерческого строительства

На Авито Услуги появилась новая категория "Коммерческое строительство", объединяющая предложения по строительству производственных, складских, торговых и офисных объектов, а также инфраструктуры сферы услуг и социальной недвижимости. В ней собраны предложения для бизнеса — от специализированных работ до возведения объектов под ключ, что расширяет возможности поиска подрядчиков и субподрядчиков для коммерческих проектов.

Структура объявлений позволяет учитывать ключевые параметры B2B-заказов — формат работы с юридическими лицами и готовность участвовать в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ, что упрощает подбор подрядчиков под требования конкретных проектов.

Запуск категории обусловлен структурными изменениями рынка. По данным издания "Коммерсант", по итогам 2025 года объем онлайн-продаж в России превысил 11,5 трлн рублей (+28% год к году). Рост электронной коммерции требует расширения физической сети: на начало 2026 года в стране работало более 226 тыс. пунктов выдачи заказов (ПВЗ), что на 44,7% больше, чем годом ранее. К 2027 году их число может достичь 300 тыс. Это формирует устойчивый спрос — от отделки помещений до возведения распределительных центров.

"Ситуация на рынке коммерческой недвижимости меняется: в 2026 году инвесторы чаще фокусируются на адаптации существующих площадей и привлечении подрядчиков под конкретные этапы работ. Данные платформы это подтверждают: за последние полгода спрос в категории "Ремонт коммерческих помещений" вырос в 5 раз. При этом компании используют разные модели работы — от проектов под ключ до привлечения специалистов с узкой экспертизой. Мы видим это по структуре спроса и учитываем при развитии категорий, чтобы бизнесу было проще находить подрядчиков под задачи разного масштаба", — отметила Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления "Ремонт и строительство" на Авито.