16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У бизнесмена Алексея Шаповалова заберут резиденцию в Самаре На участке от ДОМ.РФ в Самаре построят более 56 тыс. кв. м жилья Появилась карта застройки микрорайона на проспекте Кирова Жилье со скидкой: в "Амграде" запустили акцию для студентов В Засамарской слободке планируют построить термы

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

У бизнесмена Алексея Шаповалова заберут резиденцию в Самаре

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 116
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Кировский районный суд Самары 26 мая вынес решение об изъятии резиденции в лесопарке "Дубки". Иск об изъятии земель лесфонда под коттеджем подавала прокуратура Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области

Напомним, в марте 2025 г. прокуратура направила в суд иск об изъятии в собственность Российской Федерации участков общей площадью 14,3 га, которые принадлежат Алексею Шаповалову и подконтрольным ему компаниям. Также ведомство требовало снести самовольные постройки.

Часть земли Шаповалов и его структуры купили у "Самарского подшипникового завода" - здесь находился детский оздоровительный лагерь "Рассвет", который был приватизирован. Еще 5,6 га бизнесмен приобрел у регионального минимущества по сомнительной схеме.

Отметим, что прокуратура Самарской области в 2024 г. развернула кампанию по возврату земель и объектов, незаконно выведенных из госсобственности.

Ранее суд также решил, что самарский стадион "Буревестник" (на месте которого теперь находятся киоски), также принадлежавший компаниям Алексея Шаповалова, должен вернуться городу. Кроме того, суд забрал участки у Алексея Шаповалова, которые находятся в Саратове.

Гид потребителя

Последние комментарии

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31