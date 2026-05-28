У бизнесмена Алексея Шаповалова заберут резиденцию в Самаре

Кировский районный суд Самары 26 мая вынес решение об изъятии резиденции в лесопарке "Дубки". Иск об изъятии земель лесфонда под коттеджем подавала прокуратура Самарской области.

Напомним, в марте 2025 г. прокуратура направила в суд иск об изъятии в собственность Российской Федерации участков общей площадью 14,3 га, которые принадлежат Алексею Шаповалову и подконтрольным ему компаниям. Также ведомство требовало снести самовольные постройки.

Часть земли Шаповалов и его структуры купили у "Самарского подшипникового завода" - здесь находился детский оздоровительный лагерь "Рассвет", который был приватизирован. Еще 5,6 га бизнесмен приобрел у регионального минимущества по сомнительной схеме.

Отметим, что прокуратура Самарской области в 2024 г. развернула кампанию по возврату земель и объектов, незаконно выведенных из госсобственности.

Ранее суд также решил, что самарский стадион "Буревестник" (на месте которого теперь находятся киоски), также принадлежавший компаниям Алексея Шаповалова, должен вернуться городу. Кроме того, суд забрал участки у Алексея Шаповалова, которые находятся в Саратове.