У бизнесмена Алексея Шаповалова заберут резиденцию в Самаре

Кировский районный суд Самары 26 мая вынес решение об изъятии резиденции в лесопарке "Дубки". Иск об изъятии земель лесфонда под коттеджем подавала прокуратура Самарской области.
Напомним, в марте 2025 г. прокуратура направила в суд иск об изъятии в собственность Российской Федерации участков общей площадью 14,3 га, которые принадлежат Алексею Шаповалову и подконтрольным ему компаниям. Также ведомство требовало снести самовольные постройки.
Часть земли Шаповалов и его структуры купили у "Самарского подшипникового завода" - здесь находился детский оздоровительный лагерь "Рассвет", который был приватизирован. Еще 5,6 га бизнесмен приобрел у регионального минимущества по сомнительной схеме.
Отметим, что прокуратура Самарской области в 2024 г. развернула кампанию по возврату земель и объектов, незаконно выведенных из госсобственности.
Ранее суд также решил, что самарский стадион "Буревестник" (на месте которого теперь находятся киоски), также принадлежавший компаниям Алексея Шаповалова, должен вернуться городу. Кроме того, суд забрал участки у Алексея Шаповалова, которые находятся в Саратове.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...