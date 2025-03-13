Прокуратура потребовала снести коттедж Алексея Шаповалова на Барбошиной поляне

Прокуратура Самарской области обратилась в Кировский районный суд с иском к Алексею Шаповалову и подконтрольным ему фирмам. По данным Волга Ньюс, поводом для судебного разбирательства послужили сомнительные сделки по земле в охранной зоне памятника природы "Древостой дуба".
На спорных участках ранее находился пионерский лагерь "Рассвет" 1954 года постройки, который оказался в собственности Алексея Шаповалова и аффилированных ему компаний: ООО "Новация", ООО "Диалог". Из архивных документов Арбитражного суда Самарской области следует, что региональный общественный фонд "Содействие социально-экономическому развитию Самарской губернии" приобрел комплекс недвижимости на Барбошиной поляне, на ул. Сквозной, 191 в 2007 г. у ОАО "Самарский подшипниковый завод". Фонд располагался по адресу компаний Шаповалова и был ликвидирован в 2012 году.
В 2008 г. фонд в судебном порядке обязал минимущества Самарской области предоставить земельный участок под постройками пионерлагеря в собственность. Покупатель предлагал выкупить 5,6 га за 5,8 млн рублей. По данным источников Волга Ньюс, в результате сделок с внесением искаженных сведений в архивные документы площадь частных земель увеличилась до 13,5 га, а их кадастровая стоимость превысила 130 млн рублей.
В 2022 г. Алексей Шаповалов, "Новация" и "Диалог" подали иск к правительству Самарской области. Они требовали исключить свои земли из охраняемой территории памятника природы регионального значения "Древостой Дуба" для обустройства проезда и коммуникаций к коттеджу. Это дело Шаповалов проиграл, а затем инициировал новое разбирательство. Сейчас суд прервался на проведение экспертизы.
Вместе с тем в марте 2025 г. прокуратура направила в Кировский районный суд Самары иск об изъятии участков Алексея Шаповалова и подконтрольных ему компаний в собственность Российской Федерации и о сносе самовольной постройки.
Кроме того, по материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Напомним, прокуратура Самарской области в 2024 г. развернула кампанию по возврату земель и объектов, незаконно выведенных из госсобственности. Вынесены решения об истребовании земель пионерлагеря "Кировец" в Куйбышевском районе и сносе виллы бывшего бенефициара самарской группы компаний "СОК" Юрия Качмазова.
Также арбитражный суд разбирается в деле по стадиону "Буревестник". По информации прокуратуры, спортобъект перешел третьим лицам в результате продажи Федерацией профсоюзов Самарской области, а потом по цепочке сделок аффилированных юрлиц стал принадлежать ООО "Квартал" Алексея Шаповалова. Эти события легли в основу уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????