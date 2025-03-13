Прокуратура потребовала снести коттедж Алексея Шаповалова на Барбошиной поляне

Прокуратура Самарской области обратилась в Кировский районный суд с иском к Алексею Шаповалову и подконтрольным ему фирмам. По данным Волга Ньюс, поводом для судебного разбирательства послужили сомнительные сделки по земле в охранной зоне памятника природы "Древостой дуба".

На спорных участках ранее находился пионерский лагерь "Рассвет" 1954 года постройки, который оказался в собственности Алексея Шаповалова и аффилированных ему компаний: ООО "Новация", ООО "Диалог". Из архивных документов Арбитражного суда Самарской области следует, что региональный общественный фонд "Содействие социально-экономическому развитию Самарской губернии" приобрел комплекс недвижимости на Барбошиной поляне, на ул. Сквозной, 191 в 2007 г. у ОАО "Самарский подшипниковый завод". Фонд располагался по адресу компаний Шаповалова и был ликвидирован в 2012 году.

В 2008 г. фонд в судебном порядке обязал минимущества Самарской области предоставить земельный участок под постройками пионерлагеря в собственность. Покупатель предлагал выкупить 5,6 га за 5,8 млн рублей. По данным источников Волга Ньюс, в результате сделок с внесением искаженных сведений в архивные документы площадь частных земель увеличилась до 13,5 га, а их кадастровая стоимость превысила 130 млн рублей.

В 2022 г. Алексей Шаповалов, "Новация" и "Диалог" подали иск к правительству Самарской области. Они требовали исключить свои земли из охраняемой территории памятника природы регионального значения "Древостой Дуба" для обустройства проезда и коммуникаций к коттеджу. Это дело Шаповалов проиграл, а затем инициировал новое разбирательство. Сейчас суд прервался на проведение экспертизы.

Вместе с тем в марте 2025 г. прокуратура направила в Кировский районный суд Самары иск об изъятии участков Алексея Шаповалова и подконтрольных ему компаний в собственность Российской Федерации и о сносе самовольной постройки.

Кроме того, по материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Напомним, прокуратура Самарской области в 2024 г. развернула кампанию по возврату земель и объектов, незаконно выведенных из госсобственности. Вынесены решения об истребовании земель пионерлагеря "Кировец" в Куйбышевском районе и сносе виллы бывшего бенефициара самарской группы компаний "СОК" Юрия Качмазова.

Также арбитражный суд разбирается в деле по стадиону "Буревестник". По информации прокуратуры, спортобъект перешел третьим лицам в результате продажи Федерацией профсоюзов Самарской области, а потом по цепочке сделок аффилированных юрлиц стал принадлежать ООО "Квартал" Алексея Шаповалова. Эти события легли в основу уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").