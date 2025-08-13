Тольяттинец получил 9 лет колонии за наркотики

16+
ТОЛЬЯТТИ. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
ФСБ в октябре 2024 г. задержала 39-летнего жителя Тольятти, причастного к изготовлению и сбыту наркотических средств в особо крупном размере, при попытке перевозки наркотиков. 

В ходе обследования ручной клади задержанного обнаружено и изъято наркотическое средство "N-метилэфедрон" массой около 1,5 кг. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч.5 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере".

Решением Автозаводского районного суда Тольятти фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области. 

