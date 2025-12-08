Мошенники убедили самарскую пенсионерку "задекларировать" 1,2 млн руб., возбуждено дело

В отдел полиции города Самары обратилась 86-летняя местная жительница с заявлением о хищении 1,2 млн руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов и под предлогом декларирования денежных средств убедил самарчанку срочно их передать курьеру. Пострадавшая выполнила все требования злоумышленника и передала неизвестной женщине наличные деньги возле своего дома.

Мошенник перестал выходить на связь, после чего потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.