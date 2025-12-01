В Ставропольском районе семья перечислила мошенникам почти 3 млн рублей

В ноябре в полицию за помощью обратились 60‑летняя мать и 39‑летний сын, проживающие в одном из сел Ставропольского района, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Заявители рассказали, что перечислили на счет "в правоохранительные органы" более 2,9 млн рублей.
Женщина пояснила, что вместе с сыном приехала забрать с танцев внучку. Пока они ждали ребенка в машине, ей на мобильный телефон поступил звонок. Незнакомец представился полицейским и заявил, что после проверки организации, где она работает, у него появились основания полагать: женщина финансирует преступников.
Местная жительница объяснила незнакомцу, что трудится аппаратчиком на химическом производстве и не имеет отношения к озвученной информации. "Правоохранитель" заверил, что обязательно разберется с ситуацией, но пока вынужден наложить арест на ее средства. Для этого он попросил перевести все имеющиеся деньги на "резервный счет".
Растерявшись, женщина выполнила требования мошенника. Тогда незнакомец спросил, хочет ли она "спасти от проблем своих родственников". Услышав утвердительный ответ, он дал дальнейшие инструкции. Поскольку сын находился рядом, женщина под влиянием злоумышленника смогла быстро уговорить его "спасти свои деньги" — перечислить средства на тот же расчетный счет.
После этого мошенник начал настойчиво требовать деньги от других родственников. Тогда потерпевшие решили обратиться в полицию.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к хищению денежных средств заявителей.
