16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Синоптики: "Прогнозируемое число осадков в декабре - около нормы" На ул. Дачной в Самаре на 10 дней ограничат движение транспорта Сборная Самарской области отправилась на финал чемпионата "Профессионалы" Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области Село Кинель-Черкассы закрыто для проезда транзитных грузовиков

Общество

Синоптики: "Прогнозируемое число осадков в декабре - около нормы"

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Календарная зима в Самарской области началась непривычно, без снега. В Приволжском УГМС рассказали о среднемесячной температуре в первый месяц года, а также дали прогноз, будет ли весь декабрь аномально "сухим", или снег все-таки выпадет.

"По сведению Гидрометцентра России средняя за месяц температура воздуха ожидается -4,9...-8,7°, что на 0,9-1,2° выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы", - сообщили синоптики.

В понедельник, 1 декабря, в Самаре будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха +1...+3 °C.

Во вторник, 2 числа, в регионе ожидается облачная погода,  преимущественно без осадков, местами туман. Ветер юго-восточный, 3...8 м/с. Температура воздуха в ночные часы -4...+1 °C, днем -1...+4 °C.

3 декабря в Самарской области по-прежнему будет облачно и туманно. Дождя и снега не прогнозируется. Ветер северо-западный, 3...8 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 °C, днем -1...+4 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Фото на сайте

В Самаре прошел крестный ход: фото

В Самаре прошел крестный ход: фото

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4