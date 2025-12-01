Синоптики: "Прогнозируемое число осадков в декабре - около нормы"

Календарная зима в Самарской области началась непривычно, без снега. В Приволжском УГМС рассказали о среднемесячной температуре в первый месяц года, а также дали прогноз, будет ли весь декабрь аномально "сухим", или снег все-таки выпадет.
"По сведению Гидрометцентра России средняя за месяц температура воздуха ожидается -4,9...-8,7°, что на 0,9-1,2° выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы", - сообщили синоптики.
В понедельник, 1 декабря, в Самаре будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха +1...+3 °C.
Во вторник, 2 числа, в регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер юго-восточный, 3...8 м/с. Температура воздуха в ночные часы -4...+1 °C, днем -1...+4 °C.
3 декабря в Самарской области по-прежнему будет облачно и туманно. Дождя и снега не прогнозируется. Ветер северо-западный, 3...8 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 °C, днем -1...+4 °C.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.