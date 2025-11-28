Под Самарой организуют новое кладбище: карта

В Самарской области планируется организовать новую площадку для захоронений. Информация об этом содержится в скорректированном генплане села Лопатино, в состав которого в том числе входит микрорайон Южный город.
Согласно документу, обустроить кладбище планируется за северо-западной границей поселка Новоберезовский. Примерное месторасположение обозначено на карте.
Площадь кладбища составит 3,75 га. Срок реализации проекта - 2033 год.
Также поправки в генплан предусматривают развитие микрорайона Южный город, в том числе транспортной инфраструктуры. Почитайте подробности.
Последние комментарии
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru