Под Самарой организуют новое кладбище: карта

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области планируется организовать новую площадку для захоронений. Информация об этом содержится в скорректированном генплане села Лопатино, в состав которого в том числе входит микрорайон Южный город.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин