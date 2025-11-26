Самарские психологи расскажут в СОУНБ, как избежать ошибок в мышлении

В четверг, 27 ноября, в 18:30, в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет открытая просветительская встреча со специалистами Самарской ассоциации психообразования. Посетителей библиотеки ждет лекция на тему "Ошибки мышления в нашей жизни" (18+), посвященная самым распространенным случаям отклонения от рационального мышления.

Ошибки мышления, известные также как "когнитивные искажения", — это привычные для большинства людей способы мышления, упрощающие восприятие реальности. В первую очередь к когнитивным искажениям принято относить черно-белое мышление, слепое следование стереотипам, оценку ситуации на основе эмоций при одновременном игнорировании объективных фактов. Хотя благодаря такому подходу к мыслительным процессам жизнь может казаться более простой и понятной, "проще" все же не всегда означает "правильно". Ошибки мышления могут негативно влиять на личные отношения, профессиональную деятельность и общее психическое здоровье человека.

Как определить наличие у себя тех или иных искажений? Что психологи обычно советуют людям, которые хотят избавить свое мышление от этих ошибок? Могут ли когнитивные искажения в некоторых ситуациях быть полезными? Об этом в областной библиотеке расскажут специалисты клиники психотерапии "Про тебя": КПТ-психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Александр Карасев и интегративный психолог Анастасия Соколова.

Вход свободный. Количество мест ограничено.