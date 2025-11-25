В преддверии Международного дня инвалидов в приемной президента РФ в Самарской области состоится прямая телефонная линия

В пятницу, 28 ноября, с 11:00 до 12:00 в приемной президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия. Позвонив по номеру (846) 333-06-40, жители региона смогут получить ответы специалистов на вопросы
Прямая линия касается:
- оказания мер социальной поддержки и медицинской помощи;
- обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение и техническими средствами реабилитации;
- установления группы инвалидности.
В работе прямой телефонной линии примут участие представители министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" и отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области.