В преддверии Международного дня инвалидов в приемной президента РФ в Самарской области состоится прямая телефонная линия

В пятницу, 28 ноября, с 11:00 до 12:00 в приемной президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия. Позвонив по номеру (846) 333-06-40, жители региона смогут получить ответы специалистов на вопросы