Общество

В преддверии Международного дня инвалидов в приемной президента РФ в Самарской области состоится прямая телефонная линия

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 28 ноября, с 11:00 до 12:00 в приемной президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия. Позвонив по номеру (846) 333-06-40, жители региона смогут получить ответы специалистов на вопросы

Прямая линия касается:

  • оказания мер социальной поддержки и медицинской помощи;
  • обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение и техническими средствами реабилитации;
  • установления группы инвалидности.

В работе прямой телефонной линии примут участие представители министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" и отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области.

Получить консультацию, а также узнать порядок обращений в приемную президента Российской Федерации в Самарской области можно по телефону информационно — справочной службы: (846) 242-00-00(пн., вт., ср., чт., пт.) с 10.00 до 16.00.

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

В Самаре прошел крестный ход: фото

В Самаре прошел крестный ход: фото

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

