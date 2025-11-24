16+
Команда Самарской области вышла в финал конкурса "Моя профессия — ИТ"

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 22 ноября, в Калининграде завершился федеральный окружной этап Всероссийского конкурса "Моя профессия — ИТ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Фото: министерство науки и высшего образования Самарской области

В этом году окружные этапы конкурса проводятся в Омске и в Калининграде в гибридном формате: участники могут принимать участие как очно, так и дистанционно.

На участие в окружном этапе в Калининграде поступило 30 заявок от сильнейших школьных и студенческих команд из Калининградской, Брянской, Самарской и Астраханской областей, а также Санкт-Петербурга. В качестве заданий было подготовлено четыре кейса, на решение которых давалось три дня.

По итогам соревнований команда Самарской области "Одни нули" — Александр Батюк, Алина Павлова, Вадим Кинах — заняла первое место и получила билет в финал.

"Конкурс "Моя профессия — ИТ" ярко иллюстрирует выдающиеся способности наших юных талантов, открывая путь к успеху для будущих разработчиков и инженеров. Это событие позволяет выявить самых талантливых ребят, вдохновляет молодежь выбрать карьеру в сфере высоких технологий и способствует формированию мощного кадрового потенциала для развития цифровой экономики России. В Самарской области, благодаря поддержке губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, наука становится приоритетом номер один", — отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Перед ребятами стояла задача решить студенческий кейс "VR-помощник психотерапии ПТРС", который предполагал создание VR-приложения для контролируемой экспозиции травматических воспоминаний при посттравматическом стрессовом расстройстве с возможностью мгновенного перехода к терапевтическим модулям (EMDR и "Безопасное место"), логированием и настройкой интенсивности стимулов.

В школьном кейсе "AI-помошник по медиа" Самарскую область представляла команда DB: Богдан Янсон, Полина Качайкина, Кирилл Маханьков. Они должны были разработать агента, который будет собирать и анализировать открытую информацию о значимых ИТ-мероприятиях в Санкт-Петербурге и предложения от партнеров, после чего на основе заявленных критериев предлагать и планировать календарь мероприятий. В финал наша команда не прошла, однако, участие в окружном полуфинале одного из самых масштабных ИТ-конкурсов страны — уже большое достижение и серьезный опыт.

Команда Самарской области Feel The Dance — Егор Кулишов, Ярослав Поляков, Илья Сотников — готовит заявку на участие в федеральном окружном этапе в Омске, который состоится 26–28 ноября. Ребята одержали победу на региональном этапе конкурса в Самаре в треке "Специалисты" в кейсе "Онтологии и мультиагентные системы — "Рой БПЛА".

В этом году региональные этапы Всероссийского конкурса "Моя профессия — ИТ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" прошли в 14 регионах страны. Всего поступило более 12 тыс. заявок на участие от школьников, студентов и молодых специалистов. В Самарской области впервые прошел региональный этап конкурса в очном формате. Площадкой проведения стал Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, мероприятие  объединило более 150 представителей ИТ-сообщества региона. 

