Общество

В выходные в Самарской области будет дождливо и скользко

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Приволжском УГМС сообщили, что в ближайшие дни в Самарской области ожидаются мокрый снег с дождем, местами по области — гололед.

В пятницу, 21 ноября, в Самаре переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 4…9 м/с. Температура воздуха +1…+3 °C.

В субботу, 22 числа, в регионе будет облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Кроме того, ожидается гололед. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °C, днем +4…+9 °C.

23 ноября в Самарской области сохранится облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер Юго-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха и днем и ночью составит +4…+9 °C.

В начале рабочей недели прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные часы составит 0…-5 °C, днем столбик термометра поднимется до +1…+6 °C.

Также в Приволжском УГМС со ссылкой на Гидрометцентр России сообщили, что средняя температура воздуха во второй декаде ноября ожидается на 6°C выше нормы.

