В выходные в Самарской области будет дождливо и скользко

В Приволжском УГМС сообщили, что в ближайшие дни в Самарской области ожидаются мокрый снег с дождем, местами по области — гололед.
В пятницу, 21 ноября, в Самаре переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 4…9 м/с. Температура воздуха +1…+3 °C.
В субботу, 22 числа, в регионе будет облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Кроме того, ожидается гололед. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °C, днем +4…+9 °C.
23 ноября в Самарской области сохранится облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер Юго-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха и днем и ночью составит +4…+9 °C.
В начале рабочей недели прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные часы составит 0…-5 °C, днем столбик термометра поднимется до +1…+6 °C.
Также в Приволжском УГМС со ссылкой на Гидрометцентр России сообщили, что средняя температура воздуха во второй декаде ноября ожидается на 6°C выше нормы.
Последние комментарии
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу