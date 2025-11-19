Самарский аграрный университет возглавил Вадим Герасименко

Исполняющим обязанности ректора Самарского государственного аграрного университета назначен Вадим Герасименко. Об этом на оперативном совещании правительства Самарской области во вторник, 18 ноября, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Ранее Вадим Герасименко работал в Оренбургском государственном аграрном университете, где был профессором, проректором по научной работе.

Экс-ректор Самарского агроуниверстета Сергей Машков 17 ноября сообщил, что этот день стал последним, который он провел, возглавляя вуз.

Комментируя назначение, Вадим Герасименко рассказал, что руководством Министерства сельского хозяйства РФ передо ним поставлена задача сделать университет центром аграрной науки и образования в Приволжском федеральном округе.

"Я надеюсь, что мой опыт, знания и наработки в данной сфере помогут сделать это максимально эффективно. Приоритетной задачей для меня является создание в вузе эффективной системы для внедрения передовых технологий и методик обучения, чтобы готовить специалистов, которые смогут решать сложные задачи в сфере аграрной науки. Сделать университет центром аграрной науки и образования, где формируются профессиональные кадры, значит обеспечить продовольственную безопасность страны, а это является национальным приоритетом", — отметил врио ректора.

Вадим Герасименко является выпускником Оренбургского государственного аграрного университета (2000 г.), где он также окончил аспирантуру по специализации "биохимия" (2002 г.). В 30 лет защитил докторскую диссертацию по биохимии, в 31 год стал профессором. В 2020 г. он победил в треке "Наука" конкурса "Лидеры России". В 2021 г. окончил Московскую школу управления "Сколково" по программе "Лидеры научно-технологического прорыва", а также Государственный университет управления по программе "Управление деятельностью организаций высшего образования". Является автором 200 научных работ, включая 15 патентов на изобретение, шести монографий. Он эксперт международного рейтинга лучших университетов мира — QS World University Rankings, эксперт РАН, включен в федеральный реестр экспертов научно-технической сферы Российской Федерации, член двух докторских диссертационных советов.



