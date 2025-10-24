16+
Образование Общество

Более 500 советников по воспитанию Самарской области прошли обучение в рамках проекта Знание. Государство

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
В Самарской области прошел цикл просветительских мероприятий проекта Знание.Государство для советников по воспитанию. Участниками стали более 500 профильных специалистов региона.

Встречи с лекторами Российского общества "Знание" были посвящены разбору инструментов эффективной коммуникации. Так, декан психологического факультета Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Наталья Самыкина рассказала о ключевых идеях воспитания современных детей и подростков.

"Мы обсудили с коллегами разные взгляды на воспитание, обменялись своими переживаниями и комментариями о трудностях и радостях воспитательной системы школы и семьи. Было важно и полезно проговорить противоречия и дилеммы, которые возникают у советников по воспитанию в ходе их деятельности, обсудить варианты их решений и принципы поведения в рамках реализации воспитательной стратегии. В основе воспитания — понимание особенностей взросления современных детей. А значит, советник по воспитанию — это консультант по взрослению. С одной стороны, он представитель мира взрослых, с другой — представитель интересов детей, поскольку без учета и понимания интересов детей невозможно содействовать их взрослению", — поделилась Наталья Самыкина.

Она отметила, что советник по воспитанию не существует вне образовательной среды, он является ее субъектом и может активно влиять на ее структуру и содержание: через коммуникацию, через создание атмосферы, через вовлечение педагогического состава и родителей в общую стратегию воспитания детей.

Лектор рассказала, что взросление возможно только при сочетании таких условий, в которых одновременно даются важные социальные ориентиры и дается свобода для реализации детьми и другими участниками образовательной среды своих целей и возможностей. Важно помнить, что обучение детей свободе начинается с освоения ими четких правил.

"Советник по воспитанию — это ролевая модель взрослого для школьника, а значит, через свою коммуникацию и свое поведение советник как значимый взрослый формирует у школьника ценности, установки, убеждения. Чем более взрослым и состоятельным в психологическом плане будет педагог, тем успешнее будет проходить взросление его учеников", — подчеркнула Наталья Самыкина.

В своей лекции она отметила, что есть семь ключевых способностей педагогов, в том числе, советников по воспитанию, которые нужно постоянно развивать и совершенствовать. Это способность разговаривать, способность вовлекать и вовлекаться, способность учить и учиться, способность решать проблемы (в том числе, дилеммы), способность работать в существующих условиях, способность быть с детьми рядом, но чуть впереди, способность быть взрослым (не по паспорту, а по жизни).

Психолог, президент Самарского психолого-педагогическое общества Григорий Спижевой рассказал, что эффективные коммуникации — это те, которые достигают поставленных целей. Вместе с участниками встречи они обсудили, из каких составляющих состоят эффективные коммуникации: внешний вид, внутреннее или эмоциональное состояние, убеждения или установки, которые мешают и помогают в коммуникации, модели коммуникации.

Лектор отметил, что модели — это структура коммутации, для каждой коммуникации она может быть разной, есть модель аргументами, модель продаж, модель самопрезентации, модель публичной речи и другие.

Кроме того, в ходе мероприятия Григорий Спижевой провел психодиагностическое упражнение прямо на сцене, где на практике участники посмотрели, как мешают вредные установки, как помогают положительные установки, как влияет стратегия общения на достижение целей в коммуникациях.
Знание.Государство — это просветительский проект Общества "Знание" для государственных служащих с целью повышения их осведомленности об истории, культуре и экономике России, задачах СВО, геополитике. В рамках проекта проходят лекции и федеральные трансляции из мультимедийных студий Общества.

Лекторами проекта выступают Сенатор РФ, Герой РФ, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин, Герой России Дамир Юсупов, актер Егор Бероев, политолог Александр Асафов, журналист-международник Федор Лукьянов, разведчик Андрей Безруков, профессор ВШЭ Марат Баширов, блогер и публицист Дмитрий Пучков и многие другие.

