В Самаре стартовал второй сезон регионального трека Научной премии Сбера

Лауреат премии 2024 года, кандидат физико-математических наук Александр Коротин провёл первую лекцию второго сезона регионального трека Научной премии Сбера "О трендах в генеративном AI для работы с изображениями" для студентов Самарского университета. Участники изучили применение этих технологий для решения конкретных задач обработки изображений: сверхразрешение, восстановление jpeg-сжатых изображений, дорисовка частей картинки, перенос стиля и др.

Цель регионального этапа премии — повысить интерес молодых людей к исследовательской деятельности, познакомив их с ведущими специалистами отрасли, а также поддержка талантов.

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Молодые учёные — наше будущее, и именно они определяют вектор технологического прогресса страны. Научная премия Сбера направлена на выявление и поддержку одарённых исследователей, чьи разработки способны изменить мир и создать технологии, которые ещё вчера были фантастикой. Уверена, что сегодняшняя встреча с талантливыми представителями научной среды станет мощным импульсом для формирования нового поколения новаторов и лидеров науки".

Михаил Ковалев, и. о. ректора Самарского университета им. Королёва: "Уверен, что услышанное сегодня станет импульсом для наших студентов и аспирантов, возможностью увидеть реальные перспективы развития науки в сфере искусственного интеллекта, даст старт новым исследовательским проектам. Проведение лекции Александра Коротина стало возможным благодаря системной работе Сбера по поддержке отечественной науки, в частности, через учреждение Научной премии. Особенно ценно, что Сбер не просто отмечает достижения исследователей, но и создает площадки для живого диалога студентов с учеными".

В этом году Научная премия Сбера получила рекордное количество заявок — 290, что почти втрое превышает показатель предыдущего года. 214 работ были распределены по трём основным номинациям. Ещё 76 заявок привлекли номинации для молодых учёных "AI в науке" за достижение выдающихся научных результатов с применением искусственного интеллекта по направлениям основных номинаций Премии.

Александр Коротин, кандидат физико-математических наук, учёный в области искусственного интеллекта, лауреат Научной премии 2024 в номинации "AI в науке. Цифровая вселенная":

"Сегодняшняя лекция была посвящена актуальным вопросам генеративного искусственного интеллекта (GenAI) и его применению в цифровых методах обработки изображений. Эта тема выбрана неслучайно, GenAI обладает широким потенциалом, быстро развивается и становится надёжным помощником для человека в различных областях. Надеюсь, что я смог вдохновить молодое поколение учёных и разработчиков заниматься искусственным интеллектом как фундаментальной наукой, так и промышленными приложениями, способствуя развитию нашей страны".

Научная премия Сбера направлена на поддержку выдающихся учёных и развитие научных исследований в России. Каждый год присуждается три персональные премии по 20 млн рублей учёным, которые внесли значительный вклад в развитие науки, продолжают активную научно-исследовательскую деятельность в нашей стране и открывают новые перспективы. Ещё три премии по 4,5 млн рублей и 1 млн рублей на облачные вычисления вручается молодым учёным до 36 лет за выдающиеся научные достижения, полученные с применением искусственного интеллекта.

